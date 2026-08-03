Nasconde cadavere della madre per incassare pensioni e sussidi, arrestato 60enne

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Per quasi tre anni avrebbe tenuto nascosto il corpo della madre morta dentro un freezer, continuando a incassare pensione e sussidi a lei destinati. Per questo Christopher Phillips, 60 anni, è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere. La donna, Sylvia Phillips, era morta all’età di 89 anni nel marzo 2023. Il decesso è stato accertato successivamente dai medici legali. Secondo quanto ricostruito durante il procedimento, due giorni dopo la morte della madre l’uomo avrebbe acquistato un grande congelatore, dove il corpo è rimasto nascosto per quasi tre anni.

Nasconde corpo madre morta, il caso

Come riporta BBC, secondo l’accusa, Christopher Phillips avrebbe continuato a percepire somme destinate alla madre facendo credere alle autorità che fosse ancora viva.

Il valore complessivo di pensione e sussidi incassati sarebbe stato di quasi 80.000 sterline, pari a oltre 90.000 euro.

Per mantenere l’inganno, l’uomo avrebbe fornito versioni false e documenti non veritieri a diversi enti.

Nelle motivazioni della sentenza è stato evidenziato che avrebbe mentito al sistema sanitario, alle autorità locali e anche alla polizia prima dell’arresto.

Il giudice ha ritenuto che il comportamento fosse finalizzato a ottenere un vantaggio economico, respingendo la linea difensiva secondo cui l’uomo non sarebbe riuscito ad accettare la morte della madre.

Come è stato scoperto

Il caso è emerso dopo l’intervento della polizia, allertata dal medico di famiglia di Sylvia Phillips.

Il professionista aveva iniziato a nutrire sospetti perché le visite domiciliari di controllo venivano continuamente rinviate.

In precedenza, invece, gli appuntamenti si erano svolti con regolarità.

Quando gli agenti sono entrati nell’abitazione, hanno trovato il corpo della donna all’interno del freezer.

Sylvia Phillips era avvolta in un plaid, coperta di rose e conservata sotto il ghiaccio.

Accanto al cadavere è stato rinvenuto anche un biglietto di auguri di compleanno firmato da Christopher e dalla sorella Tina.

La condanna

Durante il procedimento, Christopher Phillips ha ammesso i reati contestati.

Tra le accuse riconosciute c’è anche quella di non aver dato una degna sepoltura alla madre.

L’uomo ha cercato di spiegare il proprio comportamento sostenendo di non essere riuscito ad affrontare la morte della donna.

Ha ricordato di averla assistita per oltre quindici anni e di aver lasciato il lavoro nel 2022 per prendersi cura di lei.

Questa ricostruzione non ha però convinto il tribunale.

La Corte ha riconosciuto l’uomo colpevole e lo ha condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere.

Secondo il giudice, avrebbe agito in modo deliberato e prolungato, mantenendo l’inganno per continuare a incassare denaro pubblico.