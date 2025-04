Nasconde il cadavere della madre nel freezer per due anni per incassare la pensione, orrore vicino Cagliari

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ha nascosto per due anni il corpo della madre morta nel freezer per incassare la pensione. Lo ha confessato un 55enne di Cagliari. L’uomo adesso è indagato per occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’Inps. La donna era deceduta il 5 gennaio 2022.

Il cadavere della madre del freezer

Sandro Mallus, 55 anni di Sarroch, nel Cagliaritano, ha nascosto il cadavere della madre, Rosanna Pilloni, di 78 anni, per due anni.

Come riporta l’Unione Sarda, il corpo senza vita dell’anziana è stato scoperto, nel congelatore dell’abitazione, dai carabinieri nell’agosto 2024.

Quindi è arrivata la confessione del figlio. Davanti al pubblico ministero ha detto di essere andato nel panico nel momento in cui scoprì la morte della madre. Una morte risalente al 5 gennaio 2022.

La morte per cause naturali

Sandro Mallus ha spiegato che la donna quel giorno diceva di non respirare bene, e dopo averla controllata, l’aveva trovata priva di vita una volta tornato a vederla.

Dal bisogno di incassare la pensione è scaturita la decisione di conservare il cadavere nel congelatore. Le indagini hanno accertato che la donna era morta per cause naturali: non sono, infatti, stati riscontrati segni di violenza.

Il figlio aveva addirittura creato una sorta di altarino sopra il freezer, con la foto della madre deceduta.

Occultamento di cadavere e truffa

Nei confronti del 55enne è stata aperta un’indagine per occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’Inps, avendo l’uomo riscosso indebitamente la pensione per oltre due anni.

Quello di Cagliari non è il solo episodio del genere. Alla fine del 2024, ad esempio, furono i parenti a scoprire, a Palermo, il corpo mummificato di un anziano: a nasconderlo era stato il figlio, che in un anno aveva incassato circa 30mila euro di pensione.

Nel febbraio 2024 a Milano un 61enne venne denunciato per aver tenuto in casa la madre morta proprio nel tentativo di continuare a incassare la pensione: “Ho solo 4 euro sul conto“, si giustificò.

Un altro caso risale al maggio 2023, quando a Verona fu ritrovato in un’abitazione il cadavere in decomposizione di una donna morta da ben 5 anni. Anni durante i quali il figlio aveva continuato a incassare la pensione.