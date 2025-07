Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e una denuncia il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel tardo pomeriggio di lunedì a Brescia. Un cittadino nigeriano di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria e successivamente trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. L’uomo è stato anche destinatario di un Daspo Willy, che gli vieta l’accesso agli esercizi pubblici del capoluogo per 3 anni. L’intervento è stato eseguito durante un controllo di routine volto a contrastare la microcriminalità diffusa.

Operazione della Polizia: il controllo nei pressi della stazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato del Carmine hanno intensificato le attività di prevenzione e controllo del territorio nella zona della stazione ferroviaria di Brescia. Durante uno di questi servizi, gli operatori hanno notato due giovani che si aggiravano con fare sospetto all’esterno di un bar nel centro cittadino. Alla vista della volante, i due hanno tentato di allontanarsi rapidamente, nel tentativo di evitare un controllo.

Il tentativo di fuga e il ritrovamento della droga

Il comportamento dei due giovani non è passato inosservato agli agenti, che hanno deciso di fermarli per un controllo. Entrambi, cittadini nigeriani e privi di documenti identificativi, hanno assunto un atteggiamento ostile e poco collaborativo fin dai primi momenti. Uno dei due ha cercato di nascondere 3 pacchetti di sigarette sotto l’auto di servizio della polizia. Gli agenti, però, hanno recuperato immediatamente i pacchetti, scoprendo al loro interno 35 grammi di hashish suddivisi in 15 involucri di alluminio.

Perquisizione personale e sequestro

La scoperta della sostanza stupefacente ha portato gli agenti a procedere con una perquisizione personale nei confronti dei due uomini. L’operazione ha dato esito positivo: sono stati trovati 7 involucri in alluminio, anch’essi riconducibili all’attività di spaccio, e 95 euro in contanti, che sono stati immediatamente sequestrati come probabile provento dell’attività illecita.

Accompagnamento in Questura e accertamenti

I due soggetti sono stati condotti presso gli uffici della Questura di Brescia per le procedure di foto-segnalamento, il narcotest e la pesatura della droga. Gli accertamenti hanno confermato la natura della sostanza e la suddivisione in dosi pronte per la vendita. Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, uno dei due è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per la mancata esibizione dei documenti identificativi.

Provvedimenti del Questore: rimpatrio e Daspo Willy

Alla luce dei fatti accertati e dei precedenti penali a carico dell’arrestato, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto l’accompagnamento e il trattenimento del cittadino nigeriano presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Torino, in attesa del rimpatrio nel paese di origine. Inoltre, nei suoi confronti è stata applicata la misura di prevenzione personale del Divieto di Accesso agli esercizi pubblici del capoluogo per 3 anni, il cosiddetto Daspo Willy, introdotto per contrastare la presenza di soggetti pericolosi nei luoghi di aggregazione.

Il Daspo Willy: uno strumento di prevenzione

Il Daspo Willy, misura di prevenzione personale adottata dal Questore, prevede il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di intrattenimento per soggetti ritenuti socialmente pericolosi. In questo caso, la misura è stata applicata per 3 anni nei confronti dell’uomo arrestato, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori episodi di microcriminalità nel centro cittadino di Brescia.

Il ruolo della Polizia nella lotta alla microcriminalità

L’operazione condotta dagli agenti del Commissariato del Carmine si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, finalizzato a prevenire e reprimere fenomeni di microcriminalità diffusa, in particolare nelle aree sensibili come la stazione ferroviaria e il centro cittadino. Le attività di prevenzione generale e controllo del territorio rappresentano uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza pubblica e contrastare il traffico di droga e altri reati connessi.

Le reazioni delle istituzioni

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine. Il Questore Paolo Sartori ha ribadito l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla microcriminalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini, anche attraverso l’adozione di misure preventive come il Daspo Willy.

Il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino

Il cittadino nigeriano arrestato è stato trasferito presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino, dove resterà in attesa di essere rimpatriato nel paese di origine. Il CPR rappresenta una struttura destinata all’accoglienza temporanea di cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione, in attesa dell’esecuzione del rimpatrio.

Conclusioni

L’operazione della Polizia di Stato a Brescia si è conclusa con un arresto, una denuncia, il sequestro di 35 grammi di hashish e l’applicazione di un Daspo Willy per 3 anni. L’intervento conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nella lotta alla microcriminalità e nella prevenzione di fenomeni di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti nei luoghi sensibili della città.

