Nasconde la droga tra i campi a San Biagio di Callalta e poi vende le dosi dall'auto a Silea: arrestato pusher

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È di un arresto e oltre 200 dosi di cocaina sequestrate il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta ieri pomeriggio nella provincia di Treviso. Un cittadino albanese di ventitré anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato sorpreso mentre nascondeva la droga in un’area agricola e successivamente fermato durante una cessione a Silea. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposte dal Questore Alessandra Simone.

Operazione della Polizia: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane albanese, incensurato e irregolare in Italia, è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile mentre occultava circa 200 dosi di cocaina in un’area agricola di San Biagio di Callalta. Gli investigatori, dopo aver recuperato lo stupefacente, hanno seguito il sospettato fino a Silea, dove è stato colto in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente in cambio di 50 euro.

Il sequestro e la perquisizione

Durante il controllo successivo, gli agenti hanno rinvenuto, nascosti in un vano segreto del veicolo condotto dal giovane, ulteriori 10 dosi di cocaina e 580 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato come prova dell’attività di spaccio.

L’arresto e le misure cautelari

Il cittadino albanese è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata odierna, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Il fenomeno dello spaccio “delivery” nella Marca trevigiana

L’attività della Squadra Mobile di Treviso si inserisce in una più ampia strategia di contrasto allo spaccio in modalità “delivery”. Secondo quanto riferito dalla Polizia, si tratta di un fenomeno che vede coinvolti giovani stranieri che arrivano nella zona per brevi periodi, con l’obiettivo di spacciare cocaina al dettaglio e poi fare ritorno nei Paesi di origine, venendo sostituiti da altri coetanei. Gli appuntamenti vengono fissati telefonicamente e le consegne avvengono rapidamente, spesso direttamente dal finestrino dell’auto, per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Le tecniche di occultamento della droga

Per ridurre i rischi, lo stupefacente viene frequentemente nascosto in aree urbane o sotto la scocca delle automobili, utilizzando contenitori magnetici. In questo modo, la droga può essere recuperata solo al momento della consegna, rendendo più difficile l’individuazione da parte della polizia.

Risultati delle attività di contrasto

Negli ultimi mesi, la Polizia di Stato di Treviso ha già effettuato 7 arresti con queste modalità operative, a conferma dell’impegno costante nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia.

IPA