Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un soggetto di 38 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso con oltre 100 grammi di cocaina al termine di un’operazione della Polizia di Stato a Treviso. L’uomo, un cittadino kosovaro di 38 anni, è stato fermato in via delle Marie dove è stato sorpreso con numerose dosi di cocaina destinate allo spaccio. L’intervento è stato disposto nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio voluti dal Questore Alessandra Simone.

38enne arrestato a Treviso

L’arresto è avvenuto nella mattinata di mercoledì 14 gennaio durante un servizio di controllo rafforzato sul territorio di Treviso.

Gli agenti delle Volanti, impegnati in attività mirate alla prevenzione dei reati predatori in abitazione, hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi di un’autovettura parcheggiata in mezzo a un campo, in via delle Marie.

Il controllo e la scoperta della droga

Insospettiti dall’atteggiamento del trentottenne i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo.

Sotto il veicolo gli agenti hanno individuato un contenitore metallico fissato magneticamente al cui interno erano nascosti circa 20 involucri di cocaina.

La sostanza era già suddivisa in dosi pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio.

Ulteriori ritrovamenti nei pressi dell’autovettura

Le ricerche sono proseguite nei dintorni dell’auto. Tra le erbacce e interrati nel terreno sono stati rinvenuti due involucri sferici avvolti con nastro adesivo, ciascuno contenente 40 dosi della stessa sostanza stupefacente.

Poco distante gli agenti hanno trovato anche un pacchetto di dimensioni ridotte al cui interno era custodito un bilancino di precisione, strumento comunemente utilizzato per la suddivisione delle dosi di droga.

Sequestro e arresto: le conseguenze per il sospettato

Tutto il materiale rinvenuto, compresi la cocaina e il bilancino, è stato posto sotto sequestro. Il cittadino kosovaro, incensurato e nato nel 1986, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha successivamente convalidato l’arresto.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un più ampio rafforzamento dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, disposti dal Questore di Treviso Alessandra Simone.

L’Autorità Giudiziaria ha riconosciuto la gravità dei fatti contestati. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre attività di spaccio nella zona e per individuare possibili complici o canali di approvvigionamento della droga.

IPA