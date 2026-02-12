Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 5 chili di cocaina sequestrati: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nell’hinterland torinese. Un cittadino albanese è stato fermato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria dopo che gli agenti hanno scoperto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nascosto in un appartamento a Nichelino.

Traffico di droga a Torino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione è stata portata avanti dalla Squadra Mobile nei giorni scorsi, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

L’azione degli investigatori ha preso avvio da una segnalazione che indicava la presunta disponibilità di un ingente quantitativo di droga da parte di un cittadino albanese, localizzato nell’hinterland torinese. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi avviato un’attività di osservazione, riuscendo a individuare l’uomo mentre usciva da un immobile situato nel comune di Nichelino (TO).

Il controllo e le dichiarazioni sospette

Fermato per un controllo, il cittadino albanese ha fornito spiegazioni poco convincenti circa la sua presenza nello stabile. Questo atteggiamento ha spinto gli operatori a procedere con ulteriori accertamenti che hanno permesso di appurare la disponibilità, da parte dell’uomo, di un appartamento dal quale era stato visto uscire poco prima.

La successiva perquisizione dell’alloggio ha portato alla scoperta di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente. In particolare all’interno di un controsoffitto ricavato in un locale adibito a sgabuzzino gli agenti hanno rinvenuto cinque panetti di cocaina, ciascuno del peso lordo di circa g 1.100, per un totale superiore a 5 chili e mezzo.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, la sostanza sequestrata era destinata alle piazze di spaccio del territorio e avrebbe potuto generare un provento illecito stimato in circa euro 150.000.

L’arresto e le fasi successive

Al termine delle attività il cittadino albanese è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di iniziative volte a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area metropolitana torinese. La città di Nichelino si conferma così al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, impegnate a prevenire e reprimere i fenomeni di criminalità legati al commercio illecito di droga.

IPA