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È scattato un arresto a Milano dove un cittadino italiano di 29 anni è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo che la droga è stata rinvenuta nascosta dietro un altarino domestico.

Il fermo e i primi sospetti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella serata di mercoledì 22 luglio. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Greco Turro erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, quando hanno notato il giovane in via Ponale.

Il 29enne è stato fermato mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico. Fin dai primi momenti dell’accertamento, il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire il controllo. Durante la perquisizione personale, sono stati trovati 65 euro in contanti nelle sue tasche.

La perquisizione domiciliare e la scoperta della droga

Il controllo si è poi esteso all’abitazione del giovane, situata in via Antonio Lissoni. All’interno dell’appartamento, gli agenti di via Francesco Perotti hanno effettuato una perquisizione accurata, che ha portato al rinvenimento di una busta contenente circa 107 grammi di cocaina. La sostanza era stata occultata dietro un altarino, allestito con alcune statuette religiose, nel tentativo di eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Ulteriori sequestri: denaro e materiale per il confezionamento

Oltre alla droga, la Polizia ha sequestrato anche un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, 4.000 euro in contanti e un block notes contenente diversi appunti scritti, probabilmente relativi all’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti che la Polizia di Stato sta intensificando sul territorio di Milano.

IPA