Un arresto e di sequestri di droga e denaro: questo il bilancio dei controlli straordinari condotti questa settimana dalle forze dell’ordine nel territorio toscano. Un 31enne nigeriano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio a Empoli, dove sono stati sequestrati 35 grammi di eroina e 1400 euro in contanti. L’operazione è stata svolta nell’ambito delle attività di prevenzione dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti predisposte per contrastare il degrado urbano e il disturbo della quiete pubblica.

Un arresto a Empoli

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, questa settimana è stata intensificata la presenza delle forze dell’ordine nel capoluogo toscano e nelle aree limitrofe con particolare attenzione alle zone centrali segnalate per situazioni di degrado e disturbo. Le attività di controllo hanno interessato la zona della Fortezza, viale Righi, viale dei Mille, viale Lavagnini, via dello Statuto, via Aretina, via del Mezzetta, via di Rocca Tedalda, Parco della Mensola e la zona di Rovezzano. Nei comuni di Empoli e Castelfiorentino, invece, i controlli si sono concentrati sulla stazione ferroviaria e sulle aree circostanti.

L’operazione ha visto la partecipazione di personale della Questura, dei Commissariati di zona, delle unità cinofile, degli equipaggi del RPC Toscana e della Squadra Mobile fiorentina. In totale sono state identificate 160 persone e controllati 24 veicoli, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione frequentati anche da minori, potenzialmente coinvolti nella commissione di reati.

Nel corso dei controlli, a Empoli è stato arrestato un 31enne cittadino nigeriano per detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno notato l’uomo in via Verdi mentre nascondeva alcuni involucri sospetti sotto un cassonetto per la raccolta del vetro. Insospettiti dal comportamento, i poliziotti hanno proceduto a un controllo trovando nella tasca dei pantaloni dell’uomo 5 dosi di eroina e 1400 euro in contanti.

Sequestro di droga e denaro

Recuperando gli involucri precedentemente nascosti gli agenti hanno rinvenuto altre 32 dosi di eroina per un totale di circa 35 grammi. Il 31enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alle sostanze stupefacenti, è stato quindi arrestato e condotto presso le camere di sicurezza della Questura. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato sottoposto al rito direttissimo.

Nel corso dell’operazione il personale della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura ha effettuato controlli anche su 3 sale slot: 2 situate nel comune di Empoli e la terza a Montelupo Fiorentino. Gli accertamenti non hanno fatto emergere irregolarità.

IPA