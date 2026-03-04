Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto con sequestro di sostanze stupefacenti e munizioni, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Taranto. Un uomo di 44 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illegale di munizioni. L’intervento è stato effettuato dopo alcuni giorni di indagini e appostamenti nei pressi di un appartamento e di un circolo ricreativo in città.

L’operazione a Taranto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata avanti dai Falchi della Squadra Mobile che avevano notato movimenti sospetti riconducibili a un tarantino di 44 anni già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti penali.

Gli agenti avevano osservato che l’uomo si spostava frequentemente tra un appartamento situato in via Berardi e un circolo ricreativo distante pochi isolati, sospettando che avesse avviato una nuova attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fermo e la perquisizione

L’uomo è stato fermato nei pressi del club privato, dove i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo. Nonostante il tentativo del sospettato di depistare gli agenti fornendo un indirizzo di residenza diverso, la Squadra Mobile è riuscita a raggiungere l’appartamento di via Berardi, grazie a una serie di domande incalzanti che hanno messo in difficoltà l’uomo.

La perquisizione dell’abitazione ha permesso di rinvenire, nascosti in una scatola di scarpe nella scarpiera della camera da letto, oltre 25 grammi di cocaina suddivisi in tre involucri di cellophane, 50 cartucce calibro 7.65 e tutto il materiale necessario per il confezionamento della droga in dosi. Il ritrovamento ha confermato i sospetti degli investigatori sulla presenza di un’attività di spaccio ben organizzata.

L’arresto e le procedure successive

Al termine delle operazioni gli agenti hanno trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e accompagnato presso la Casa Circondariale locale, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione della Polizia di Stato contro il traffico di stupefacenti e la detenzione illegale di armi nel capoluogo jonico. L’attenzione degli investigatori rimane alta per contrastare la diffusione di sostanze illecite e garantire la sicurezza dei cittadini. L’arresto del 44enne rappresenta un ulteriore risultato nella lotta allo spaccio e alla ricettazione nella città di Taranto.

IPA