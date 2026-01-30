Nascondeva droga e denaro nelle plafoniere del bagno e negli interruttori di casa a Savona, arrestato 54enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto con sequestro di sostanze stupefacenti e denaro: è questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Savona. Un uomo di 54 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’intervento è stato eseguito nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga nella città ligure.

Le indagini e la perquisizione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state portate avanti dalla Squadra Mobile in collaborazione con il Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Savona.

Gli agenti, supportati dal cane antidroga Rey, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’uomo. Grazie al fiuto del cane sono stati scoperti oltre 65 grammi di cocaina e alcune dosi di hashish nascosti in punti insoliti dell’abitazione: nella plafoniera dello specchio del bagno e all’interno di un interruttore della luce.

Il sequestro di denaro e materiali

Durante la perquisizione gli operatori hanno rinvenuto anche 1.100 euro in banconote da cinquanta euro nascosti dietro l’armadio della camera da letto.

Secondo gli investigatori questa somma sarebbe il provento dell’attività di spaccio. Oltre al denaro sono stati sequestrati bilancini elettronici e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, elementi che confermano la natura dell’attività illecita svolta dall’uomo.

L’arresto e le conseguenze

Al termine degli accertamenti il sospettato è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rappresenta un ulteriore risultato nella lotta al traffico di droga nel territorio savonese, grazie anche alla collaborazione tra le diverse forze di polizia e all’impiego di unità cinofile specializzate.

Il ruolo delle forze dell’ordine

L’intervento, condotto congiuntamente dalla Squadra Mobile e dal Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale, sottolinea l’importanza della sinergia tra le varie componenti delle forze dell’ordine.

L’utilizzo del cane antidroga Rey si è rivelato determinante per individuare i nascondigli delle sostanze stupefacenti e per portare a termine con successo l’operazione.

Il caso si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dello spaccio di droga che le autorità portano avanti a Savona. L’arresto dell’uomo di 54 anni e il sequestro di cocaina, hashish e denaro rappresentano un segnale concreto dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno e nel garantire la sicurezza dei cittadini.

