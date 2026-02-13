Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tunisino di 28 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro di Pisa. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva dosi di droga prelevate da un nascondiglio ricavato in un muro di Piazza delle Vettovaglie. L’operazione è stata condotta dalla Sezione Narcotici della Squadra Mobile, che ha agito dopo aver monitorato le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina.

Un arresto a Pisa

La Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Pisa ha portato a termine l’arresto nella serata di ieri, durante un’attività di controllo mirata. Gli agenti, impegnati nella sorveglianza delle telecamere installate nelle aree più sensibili della città, hanno notato un uomo a bordo di una bicicletta aggirarsi con fare sospetto nei pressi della centrale Piazza delle Vettovaglie.

L’attenzione degli operatori si è concentrata sull’uomo quando questi è stato visto prelevare alcuni involucri da un anfratto ricavato in un muro della piazza. Successivamente il sospetto ha ceduto tali involucri ad altri soggetti, comportamento che ha fatto scattare l’intervento degli agenti della Narcotici.

Il sequestro della droga

Una volta fermato il tunisino è stato sottoposto a controllo. Gli agenti hanno quindi ispezionato il nascondiglio individuato in Piazza delle Vettovaglie dove, all’interno di un guanto di lattice, sono state rinvenute 12 dosi di hashish e 16 dosi di cocaina. Tutto il materiale è stato sequestrato come prova dell’attività di spaccio.

Le conseguenze dell’operazione

In accordo con il Magistrato di Turno presso la Procura della Repubblica di Pisa, è stato formalizzato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato quindi condotto presso le Camere di Sicurezza della Questura, dove resterà in attesa del giudizio direttissimo.

