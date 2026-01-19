Nascondeva un chilo e mezzo di cocaina che spacciava vicino a una gelateria di Novara, arrestato 49enne
Arrestato a Novara un uomo di 49 anni per spaccio: sequestrati un chilo e mezzo di cocaina e mille euro in contanti dopo un pedinamento.
Un uomo di 49 anni è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti: il soggetto nascondeva 16 dosi di cocaina e un chilo e mezzo della stessa sostanza, oltre a 1000 euro in contanti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato a seguito di un servizio di osservazione e pedinamento nella città di Novara.
- Spaccio, un arresto a Novara
- Il controllo nei pressi della gelateria
- Il sequestro della droga e dei contanti
- L'arresto e le accuse
Spaccio, un arresto a Novara
Nel pomeriggio del 15 gennaio gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Novara hanno portato a termine un’operazione mirata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.
L’intervento è avvenuto dopo un’attività di osservazione e pedinamento che ha permesso di individuare un cittadino italiano di 49 anni, residente proprio a Novara.
Il controllo nei pressi della gelateria
L’uomo è stato sorpreso in flagranza mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un altro soggetto nei pressi di una gelateria situata tra il centro cittadino e il quartiere San Martino.
Gli agenti sono intervenuti tempestivamente bloccando il sospettato e procedendo a un controllo personale.
Il sequestro della droga e dei contanti
Durante la perquisizione il 49enne è stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 8 grammi. Gli investigatori hanno poi esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente: nello specifico, cocaina per circa un chilo e mezzo.
Oltre alla droga sono stati trovati anche materiale per il confezionamento e circa 1000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.
L’arresto e le accuse
Al termine delle operazioni il sospettato è stato condotto presso gli uffici della Questura di Novara dove sono stati effettuati gli accertamenti tecnici, qualitativi e quantitativi sulla sostanza sequestrata, grazie al contributo del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.
L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito presso la Casa Circondariale di Novara, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida degli atti di Polizia Giudiziaria eseguiti a suo carico.
L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti che la Polizia di Stato sta portando avanti nel territorio di Novara.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.