Un uomo di 49 anni è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti: il soggetto nascondeva 16 dosi di cocaina e un chilo e mezzo della stessa sostanza, oltre a 1000 euro in contanti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato a seguito di un servizio di osservazione e pedinamento nella città di Novara.

Spaccio, un arresto a Novara

Nel pomeriggio del 15 gennaio gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Novara hanno portato a termine un’operazione mirata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto dopo un’attività di osservazione e pedinamento che ha permesso di individuare un cittadino italiano di 49 anni, residente proprio a Novara.

Il controllo nei pressi della gelateria

L’uomo è stato sorpreso in flagranza mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un altro soggetto nei pressi di una gelateria situata tra il centro cittadino e il quartiere San Martino.

Gli agenti sono intervenuti tempestivamente bloccando il sospettato e procedendo a un controllo personale.

Il sequestro della droga e dei contanti

Durante la perquisizione il 49enne è stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 8 grammi. Gli investigatori hanno poi esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente: nello specifico, cocaina per circa un chilo e mezzo.

Oltre alla droga sono stati trovati anche materiale per il confezionamento e circa 1000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arresto e le accuse

Al termine delle operazioni il sospettato è stato condotto presso gli uffici della Questura di Novara dove sono stati effettuati gli accertamenti tecnici, qualitativi e quantitativi sulla sostanza sequestrata, grazie al contributo del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.

L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito presso la Casa Circondariale di Novara, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida degli atti di Polizia Giudiziaria eseguiti a suo carico.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti che la Polizia di Stato sta portando avanti nel territorio di Novara.

IPA