Nascondevano cocaina e oltre 4000 euro in contanti ottenuti dallo spaccio ad Ancona, arrestati due giovani
Due giovani albanesi arrestati ad Ancona per detenzione e spaccio di cocaina: sequestrati quasi due etti di droga e oltre 4.000 euro.
Due arresti con sequestro di quasi due etti di cocaina e oltre 4.000 euro: questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nella serata di ieri ad Ancona. I due giovani, entrambi di origine albanese, sono stati fermati in flagranza di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un’azione mirata della Squadra Mobile, Sezione Antidroga, finalizzata al contrasto dei reati legati allo spaccio.
Operazione antidroga ad Ancona
L’operazione si è svolta nella tarda serata di ieri e si è conclusa nelle prime ore della mattinata odierna. Gli agenti della Squadra Mobile di Ancona, impegnati in un servizio di appostamento e pedinamento, hanno seguito i due giovani mentre si dirigevano in aperta campagna. Qui i sospettati sono stati visti mentre prelevavano qualcosa da un nascondiglio, comportamento che ha insospettito i poliziotti e ha dato il via all’intervento.
I due uomini sono stati fermati a bordo di un’autovettura poco dopo aver lasciato il luogo dell’appostamento. Durante il controllo gli agenti hanno rinvenuto circa 50 involucri di cocaina pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio. La perquisizione è poi proseguita presso l’abitazione occupata dai due giovani, dove sono stati trovati ulteriori quantitativi di cocaina, oltre a tutto il materiale necessario per pesare e confezionare la sostanza stupefacente.
Arresto e custodia cautelare
Alla luce dei gravi indizi raccolti i due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato. Su disposizione del Sostituto Procuratore di Turno presso la Procura della Repubblica di Ancona i giovani sono stati trasferiti nel carcere di Montacuto, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività ordinarie della Squadra Mobile di Ancona, impegnata costantemente nel contrasto ai reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il sequestro di quasi due etti di cocaina e oltre 4.000 euro in contanti rappresenta un duro colpo alle attività illecite nella zona e testimonia l’efficacia delle strategie investigative messe in campo dalle forze dell’ordine.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.