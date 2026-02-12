Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti con sequestro di quasi due etti di cocaina e oltre 4.000 euro: questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nella serata di ieri ad Ancona. I due giovani, entrambi di origine albanese, sono stati fermati in flagranza di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un’azione mirata della Squadra Mobile, Sezione Antidroga, finalizzata al contrasto dei reati legati allo spaccio.

Operazione antidroga ad Ancona

L’operazione si è svolta nella tarda serata di ieri e si è conclusa nelle prime ore della mattinata odierna. Gli agenti della Squadra Mobile di Ancona, impegnati in un servizio di appostamento e pedinamento, hanno seguito i due giovani mentre si dirigevano in aperta campagna. Qui i sospettati sono stati visti mentre prelevavano qualcosa da un nascondiglio, comportamento che ha insospettito i poliziotti e ha dato il via all’intervento.

I due uomini sono stati fermati a bordo di un’autovettura poco dopo aver lasciato il luogo dell’appostamento. Durante il controllo gli agenti hanno rinvenuto circa 50 involucri di cocaina pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio. La perquisizione è poi proseguita presso l’abitazione occupata dai due giovani, dove sono stati trovati ulteriori quantitativi di cocaina, oltre a tutto il materiale necessario per pesare e confezionare la sostanza stupefacente.

Arresto e custodia cautelare

Alla luce dei gravi indizi raccolti i due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato. Su disposizione del Sostituto Procuratore di Turno presso la Procura della Repubblica di Ancona i giovani sono stati trasferiti nel carcere di Montacuto, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività ordinarie della Squadra Mobile di Ancona, impegnata costantemente nel contrasto ai reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il sequestro di quasi due etti di cocaina e oltre 4.000 euro in contanti rappresenta un duro colpo alle attività illecite nella zona e testimonia l’efficacia delle strategie investigative messe in campo dalle forze dell’ordine.

IPA