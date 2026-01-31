Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e una pistola clandestina sequestrata; questo il risultato di un’operazione della Polizia di Stato, condotta nella mattinata del 29 gennaio a Bergamo. L’arma, un revolver carico e pronto all’uso, è stata rinvenuta nascosta tra prodotti per l’igiene personale in un bed & breakfast della città dove alloggiavano alcuni cittadini ucraini. L’intervento è stato reso possibile grazie a un sistema di allerta informatica collegato alla Sala Operativa della Questura, nell’ambito di un’attività di controllo mirata a prevenire condotte illecite sul territorio provinciale.

Nascondevano un’arma clandestina in un b&b

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto ai reati avviata dalle forze dell’ordine per monitorare la presenza di persone sospette provenienti da fuori provincia.

L’obiettivo principale è quello di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire episodi di illegalità attraverso controlli capillari su tutto il territorio.

Negli ultimi tempi, la Polizia di Stato ha rafforzato le verifiche presso strutture ricettive e alloggi temporanei, considerati punti sensibili per la possibile presenza di soggetti coinvolti in attività illecite.

Un ruolo chiave in queste operazioni è svolto da una banca dati collegata direttamente alla Sala Operativa della Questura, che permette di individuare rapidamente situazioni sospette e di intervenire tempestivamente.

L’allerta informatica e l’intervento

Proprio grazie a un alert generato dal sistema informatico gli agenti sono stati indirizzati verso un bed & breakfast situato nel centro di Bergamo.

Qui risultavano alloggiati alcuni cittadini di nazionalità ucraina, la cui presenza ha richiesto ulteriori approfondimenti da parte delle forze dell’ordine. Gli operatori hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione dell’appartamento utilizzato dai soggetti.

La scoperta dell’arma nascosta

Durante la perquisizione l’attenzione degli agenti è stata attirata da alcuni beauty case da uomo e da prodotti per l’igiene personale.

Proprio tra questi oggetti, accuratamente nascosta, è stata rinvenuta una pistola di piccole dimensioni con l’impugnatura parzialmente visibile. L’arma, subito messa in sicurezza, si è rivelata essere un revolver North American calibro 22, clandestino, carico e pronto all’uso, con cinque cartucce inserite nel tamburo.

Sequestro e arresti

Oltre all’arma e al munizionamento gli agenti hanno sequestrato anche alcuni telefoni cellulari trovati nella disponibilità dei soggetti. Due cittadini ucraini sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione completa e successivamente arrestati.

Entrambi sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà le responsabilità in merito alla detenzione di arma clandestina.

L’importanza dei controlli e delle tecnologie

L’operazione condotta a Bergamo conferma l’efficacia dei controlli nelle strutture ricettive e l’importanza dell’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati a supporto dell’attività operativa.

L’impiego di sistemi informatici e banche dati consente infatti di individuare rapidamente situazioni potenzialmente pericolose e di intervenire in modo mirato, a tutela della sicurezza pubblica.

IPA