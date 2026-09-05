Nascosto tra due auto in sosta con 70 dosi di cocaina a Crema vicino a Cremona, arrestato un uomo di 27 anni

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Un arresto e oltre 70 dosi di cocaina sequestrate a Crema contro lo spaccio di stupefacenti. Un uomo di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato la mattina del 4 settembre in via Cappuccini e trovato in possesso di numerose dosi di cocaina destinate alla vendita.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio di controllo del territorio cremasco, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crema hanno individuato un uomo sospetto, già conosciuto per precedenti specifici, mentre si trovava alla guida di una moto.

L’inseguimento e il fermo in via Cappuccini

La mattina del 4 settembre, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno notato il 27enne muoversi con fare circospetto. Dopo averlo seguito per alcune strade cittadine, i militari lo hanno visto fermarsi in via Cappuccini, dove si è nascosto tra due veicoli in sosta, probabilmente in attesa di qualcuno. A quel punto, gli agenti sono intervenuti bloccando l’uomo prima che potesse allontanarsi.

La perquisizione e il sequestro della cocaina

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto due involucri contenenti complessivamente oltre 70 dosi di cocaina pronte per essere immesse sul mercato locale. Il materiale è stato immediatamente sequestrato e, con il supporto di una pattuglia della Radiomobile, l’uomo è stato accompagnato presso la caserma di Crema.

L’arresto e le misure cautelari

Il 27enne pregiudicato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Crema in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. La mattina del 5 settembre, l’uomo è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Cremona, che ha convalidato l’arresto, applicato la misura degli arresti domiciliari e fissato la prossima udienza per il 22 settembre.

IPA