È stata disposta la chiusura per 15 giorni di un bar situato nel centro di Monza, a seguito di una violenta rissa avvenuta all’interno del locale e della presenza di avventori con precedenti penali. Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Monza e della Brianza, è stato motivato da ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento della Questura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di martedì 23 dicembre gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno eseguito la sospensione dell’attività di un pubblico esercizio nel centro di Monza. La chiusura, della durata di 15 giorni, è stata disposta in via cautelare dal Questore Filippo Ferri, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

La rissa dell’8 novembre 2025

L’origine del provvedimento risale a quanto accaduto lo scorso 8 novembre 2025, quando una violenta rissa è scoppiata tra alcuni clienti del bar. Dopo aver consumato in modo eccessivo bevande alcoliche, gli avventori hanno iniziato a discutere animatamente, passando rapidamente dalle parole ai fatti. La situazione è degenerata in una serie di spintoni, calci e pugni, creando un clima di forte tensione e pericolo sia per i partecipanti che per i passanti nella piazza antistante il locale.

Feriti e intervento delle forze dell’ordine

All’arrivo delle forze dell’ordine, i protagonisti della rissa presentavano numerose ferite lacero-contuse. È stato necessario l’intervento del 118, che ha provveduto al trasporto dei feriti presso l’Ospedale San Gerardo. Uno dei partecipanti ha ricevuto una prognosi di 20 giorni per contusioni multiple, a testimonianza della gravità degli scontri avvenuti all’interno del locale.

Controlli e presenze pericolose

Il bar non è stato teatro solo della rissa dell’8 novembre, ma anche di altre situazioni che hanno destato preoccupazione per l’ordine pubblico. Le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato diversi controlli nel corso del tempo, identificando numerosi avventori con precedenti di polizia per vari reati. Questi elementi hanno contribuito a delineare un quadro di pericolosità sociale e a rafforzare la decisione di sospendere l’attività del locale. La sospensione dell’attività, prevista dall’articolo 100 T.U.L.P.S., è stata adottata per prevenire il ripetersi di episodi simili e per garantire la sicurezza dei cittadini. Il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha ritenuto necessario intervenire per evitare che il locale continuasse a rappresentare un punto di aggregazione per soggetti pericolosi e per tutelare l’incolumità pubblica.

