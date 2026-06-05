Natalia Paragoni ha il linfoma di Hodgkin, "dopo il parto ho iniziato la chemioterapia": i sintomi e i rischi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono ore delicate, ma anche di speranza per Natalia Paragoni: l’influencer e personalità televisiva ha annunciato su Instagram di avere il linfoma di Hodgkin. La comunicazione della diagnosi è arrivata mentre è all’ottavo mese di gravidanza della figlia Beatrice. Dopo il parto, Paragoni ha iniziato la chemioterapia. “Ce la devo fare e ce la farò”, scrive. Quali sono i sintomi e i rischi della malattia.

Natalia Paragoni e il linfoma di Hodgkin

Nel suo messaggio social, Natalia Paragoni racconta di aver vissuto giorni difficili, ma di avere potuto contare sul sostegno costante della famiglia, del compagno Andrea Zelletta, degli amici e delle sue due figlie.

“Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita”, ha scritto. “Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza”.

E ancora: “Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia. In questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire”.

La diagnosi ha scosso Paragoni, ma non ha intaccato la sua determinazione: “Adesso dovrò affrontare un nuovo viaggio. Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò. Per le mie bimbe. Per le persone che amo. Ma soprattutto per me”.

Andrea Zelletta accanto a Natalia Paragoni

Natalia Paragoni può contare sul sostegno e sull’amore del compagno Andrea Zelletta, modello, dj e personaggio tv. Così ha scritto Zelletta su Instagram: “In questo ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme“.

“L’ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile… ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca”, ha aggiunto.

Poi la promessa: “Non importa quanto sarà lunga o difficile questa strada, la affronteremo insieme. Passo dopo passo. E torneranno giorni leggeri. Ne sono sicuro”.

Cos’è il linfoma di Hodgkin

Il linfoma di Hodgkin è un tumore maligno del sistema linfatico, causato da una moltiplicazione delle cellule incontrollata, come spiega il sito di Aimac, Associazione Italiana Malati di Cancro.

Nello specifico, nel linfoma di Hodgkin le cellule tumorali crescono dai linfonodi e tendono ad interessare i linfonodi del distretto più vicino, ma possono diffondersi attraverso il sistema linfatico o il sangue, raggiungendo così, nel primo caso, altri distretti linfonodali, nel secondo altri organi. I rischi, dunque, sono correlati al fatto che la malattia può svilupparsi in ogni parte del corpo.

I sintomi del linfoma di Hodgkin

Questi i sintomi del linfoma di Hodgkin più comuni, riportati dal sito della Fondazione Veronesi:

gonfiore dei linfonodi senza dolore (in particolare collo, ascelle o inguine);

febbre persistente;

sudorazioni notturne;

perdita di peso;

prurito diffuso;

stanchezza cronica e debolezza generale;

episodi rari di dolore ai linfonodi dopo l’assunzione di alcol.

I sintomi iniziali vengono spesso scambiati per infezioni comuni.

La terapia del linfoma di Hodgkin

La cura del linfoma di Hodgkin prevede chemioterapia, radioterapia, immunoterapia e trapianto di cellule staminali. Il tipo di trattamento dipende dallo stadio della malattia e dalle condizioni del paziente.