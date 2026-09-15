Natalia Potenza denuncia Valter Lavitola per maltrattamenti, ex compagna è stata ascoltata per il caso Ranucci

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Valter Lavitola denunciato per maltrattamenti dall’ex compagna Natalia Potenza. Si aggrava la posizione dell’imprenditore ed ex editore, in carcere con l’accusa di essere il mandante dell’attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, dopo l’esposto presentato dalla donna legata al faccendiere anche per la gestione del bistrot Cefalù.

La denuncia di maltrattamenti su Valter Lavitola

La procura di Roma ha aperto un fascicolo sull’ipotesi di reato di maltrattamenti in seguito a quanto denunciato dall’italo-argentina contro l’ex compagno. In attesa degli accertamenti degli inquirenti sugli episodi riportati dalla donna, Lavitola non risulta al momento indagato.

Potenza ha denunciato l’imprenditore a fine agosto, subito dopo aver messo fine alla relazione per un presunto tradimento scoperto dalle dichiarazioni Adriana Linhares, che si sarebbe definita pubblicamente la “vera compagna” di Lavitola.

ANSA

Le dichiarazioni di Natalia Potenza

In quell’occasione la convivente e madre dei due figli del faccendiere aveva revocato la disponibilità a ospitarlo in caso di arresti domiciliari o ad assumerlo per un’eventuale messa alla prova.

L’italo-argentina era stata poi sentita per circa 10 ore dal pubblico ministero Edoardo De Santis come persona informata sui fatti nell’inchiesta sull’attentato dello scorso ottobre davanti la villa di Pomezia di Sigfrido Ranucci.

La memoria sugli affari di Lavitola

Sarebbe stata la stessa Natalia Potenza a chiedere di essere ascoltata in procura, presentando una memoria con migliaia di pagine di documenti fiscali, mail e chat, sia per ricostruire i rapporti tra Lavitola e il conduttore di Report, sia per dettagliare gli affari sul carbon credit in Africa e le attività in Sud America dell’ex compagno.

Secondo quanto emerso, la donna avrebbe dichiarato di non sapere nulla dell’azione dinamitarda, raccontando agli inquirenti soltanto di un incontro tra i due, con telefoni lasciati a distanza, alcuni giorni dopo l’esplosione dell’ordigno.

Un colloquio che Ranucci avrebbe spiegato come un confronto sul tema del business sul carbon credit di Lavitola.