Natalia Simonova, intervista all'attrice russa: “Racconto le dive per dare voce all’eredità di ogni donna”

Ci sono storie che non si scelgono, ma che ti scelgono. Natalia Simonova lo sa bene. Attrice, performer, donna che ha attraversato frontiere geografiche ed emotive, porta dentro di sé un vissuto fatto di partenze, adattamenti, trasformazioni. Nata a Ekaterinburg, in una Russia post-sovietica in pieno cambiamento, ha vissuto l’adolescenza in Georgia, e poi la rinascita artistica in Italia. È qui, a Roma, che la sua ricerca interiore incontra il palcoscenico. Con la rassegna Hollywood – La Fabbrica dei Sogni, in scena al Teatro Porta Portese il 28 e il 29 gennaio 2026, Natalia Simonova sceglie di raccontare tre donne leggendarie – Greta Garbo, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe – non come icone da celebrare, ma come anime da ascoltare. “Perché anche dietro la luce, c’è sempre un’ombra. E l’ombra è parte della verità”, dice. Lo spettacolo è il frutto di anni di riflessione sul senso dell’eredità umana, su ciò che resta di noi, anche quando non ce ne accorgiamo. “Che tu sia una diva o una persona qualunque, lasci sempre un segno”, spiega. E in questo segno – fragile, potente, a volte invisibile – Natalia Simonova trova il filo rosso che unisce arte e vita. In questa intervista esclusiva a Virgilio Notizie, profonda e autentica, racconta come il teatro sia diventato per lei un modo per attraversare il dolore, per trasformarlo, per restituirlo al pubblico sotto forma di emozione. Parla di discriminazione, di bellezza, di separazioni, ma anche di quella forza silenziosa che permette di resistere e ricominciare. Come le sue protagoniste. Come lei.

Com’è nata l’idea di dedicare una rassegna teatrale a tre icone come Greta Garbo, Marlene Dietrich e Marilyn Monroe?

“Come spesso succede quando si lavora sui personaggi, tutto nasce dall’infanzia. Può sembrare una risposta da seduta di analisi, ma è così. Fin da bambina ero un po’ fuori dagli schemi. Inventavo storie, immaginavo mondi che non esistevano. A pensarci bene, è proprio questo che sento di avere in comune con loro: il bisogno di creare una dimensione magica, tutta mia. Quando raccontavo qualcosa, tendevo a renderlo più bello: anche un cane randagio, nella mia versione sarebbe diventato un ‘bel cagnolino’. C’era già allora un desiderio di trasformare la realtà, ma in senso poetico: raccontarla rendendola più intensa, luminosa, significativa. Poi ho iniziato a studiare danza classica, e il primo ruolo che mi affidarono fu… incredibile a dirsi: la matrigna di Biancaneve. ‘Specchio, specchio delle mie brame…’: era un ruolo che sentivo profondamente, perché mi permetteva di entrare in una dimensione quasi da diva. Già allora ero affascinata da quella presenza femminile intensa, elegante, un po’ misteriosa, che mi colpiva per la sua forza simbolica e scenica”.

Da dove nasce questo legame così forte con il concetto di bellezza e con figure femminili carismatiche?

“L’ho sempre sentito dentro. Fin da piccolissima ero attratta dalla bellezza, non solo esteriore, ma da quell’aura che alcune persone emanano. Ricordo che all’asilo bussavo alla porta della direttrice, che per me era una figura quasi magica: alta, bionda, con lineamenti perfetti. Mi chiamava ‘Simuska’, un soprannome nato dal mio cognome, Simonova. Avevo solo cinque anni, ma per me lei era quasi celestiale. Mi chiedeva cosa volessi, e io, con le parole di una bambina, le rispondevo: ‘Innanzitutto, lei è bellissima’, La guardavo come fosse una statua. Ma non accadeva solo lei. Anche mia madre era una donna molto forte e luminosa. Per me la fascinazione non era legata solo alle dive del cinema: ero colpita da ogni donna che emanasse forza, eleganza, mistero. Mi attirava tutto ciò che aveva un impatto visivo ed emotivo”.

Ricorda il suo primo ruolo ispirato al mondo di Hollywood?

“Sì, il primo personaggio hollywoodiano che ho interpretato è stato Judy Garland, all’interno di un bellissimo progetto internazionale. Un mio amico, attore e showman georgiano, aveva ideato un format europeo dedicato ad artisti scomparsi a causa dell’abuso di sostanze, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani. Era un progetto educativo, e fui scelta per interpretare Judy Garland. Fu un’esperienza straordinaria. Il gruppo era internazionale: italiani, spagnoli, brasiliani. Io ero la capogruppo. Montammo un monologo su di lei, che segnò il mio vero debutto sul palco con un personaggio leggendario. Il teatro era enorme, simile al Sistina, e si chiamava Marjanishvili: uno dei più importanti della Georgia. Per me fu davvero un momento magico”.

Cosa l’ha spinta a raccontare proprio queste grandi figure femminili, spesso segnate da destini tragici?

“È stato un pensiero che mi ha attraversata con forza. Come accade a un poeta con un verso o a un pittore con un’immagine, un giorno ho avuto un’intuizione: mi sono chiesta perché queste donne, arrivate al successo, abbiano spesso avuto un finale così doloroso. Perché Judy Garland è finita in quel modo? Perché Whitney Houston – che pure non appartiene al mondo di Hollywood – ha vissuto un destino tanto tragico? Così ho ideato un primo format, che si chiamava L’eredità di…. Era il 2012, se ricordo bene. L’idea era raccontare otto figure femminili, con cambi di costume rapidi, musica dal vivo, trasformazioni sceniche. Ma mi sono presto resa conto che lo facevo anche per me stessa. Cercavo qualcosa dentro di me. Perché alla fine, per me, ogni essere umano lascia un segno. Che tu sia una diva, una casalinga, una camionista o un’artista: siamo anime. C’è chi mette al mondo un figlio, chi costruisce strade, chi ispira gli altri. Tutti lasciamo qualcosa. E io volevo raccontare proprio questo: che quel segno esiste, anche quando non lo vediamo”.

C’è qualcuno nella sua vita personale che sente abbia lasciato un segno profondo?

“Sì, mio padre. Può sembrare scontato, ma per me è stato davvero determinante. Anche mia madre è stata fondamentale, certo. Ma mio padre… era un uomo bellissimo, suonava la chitarra, faceva cabaret. Era un ingegnere meccanico, ma aveva l’anima di un artista. I miei genitori si sono separati quando avevo sette anni, e per me è stato un grande dolore. Rivedo in me molti suoi tratti: nei lineamenti, nello spirito creativo. E mi sono detta che forse la vita ha voluto che io portassi avanti ciò che lui non ha potuto realizzare. Lui aveva scelto un lavoro ‘serio’, come si diceva allora, per garantire stabilità alla famiglia. Ma dentro di sé aveva il fuoco dell’arte. E io, oggi, forse sto semplicemente facendo quello che lui avrebbe fatto, se ne avesse avuto la possibilità”.

Lei ha vissuto una separazione importante: quella dal suo Paese. Cosa significa, davvero, lasciare le proprie radici? Per chi non l’ha mai fatto, è difficile immaginarlo.

“Tocca una delle corde più profonde della mia vita. Io non ho vissuto una sola separazione, ma diverse. Sono nata a Ekaterinburg, negli Urali, in quella che chiamo la mia piccola città metallurgica. La prima separazione è arrivata a 16 anni, quando mia madre ha sposato un altro uomo – il mio patrigno, una persona meravigliosa – e ci siamo trasferiti in Georgia, all’epoca ancora parte dell’ex Unione Sovietica. Era il periodo della perestrojka. Mia madre ripeteva: ‘Vediamo come ci troviamo, magari torniamo indietro’. Ma di fatto ci eravamo trasferiti. Per me era già una rottura netta con le mie radici. La Georgia è un Paese affascinante, accogliente, caldo. La definirei una via di mezzo tra la Sicilia e la Calabria: le persone sono generose, molto mediterranee. Ma l’impatto iniziale per me fu duro. Ero una ragazza educata, riservata, cresciuta con l’etichetta della ballerina classica, piena di ‘per favore’ e ‘grazie’. Tra i coetanei georgiani, molto più diretti e vivaci, mi sentivo spiazzata. Dicevo a mia madre: ‘Come farò? Come posso sopravvivere qui?’. E piangevo, giorni e giorni a farlo. Poi però, come spesso accade, la mia natura ha preso il sopravvento. Io ho bisogno di bellezza, di armonia. E così ho iniziato a costruire qualcosa di bello anche lì. Ho stretto amicizia con tre ragazze: una ucraina, una bielorussa e una georgiana. Noi quattro, con me che ero russa, eravamo come i quattro moschettieri. E da lì la vita ha cominciato a sorridermi di nuovo”.

È stato facile sentirsi accettati in Georgia? Ha mai vissuto un senso di rifiuto?

“All’inizio sì. Era un periodo difficile: il muro era appena caduto, c’era tensione, confusione, e anche una certa diffidenza. A volte sentivo dire: ‘Ah, sei russa?’, con un tono non proprio accogliente. Era doloroso. Per fortuna, col tempo, quell’atteggiamento nei miei confronti è scomparso. Ma quell’esperienza mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato che la discriminazione può ferire, ma anche far crescere. Mi ha insegnato a non diventare dura, a non chiudermi, ma al contrario: a rispondere con umanità, empatia, umiltà. A cercare bellezza, amicizia, natura, anche nei momenti più difficili”.

È in Georgia che ha iniziato la sua formazione artistica?

“Sì. Mi sono iscritta all’Accademia di Arte Drammatica in un periodo molto difficile. Non c’erano soldi, mancava quasi tutto, ma c’era una grande solidarietà. Facevo parte di un gruppo chiamato Jazz Modern Ballet. Eravamo giovani, pieni di sogni, e ci sostenevamo a vicenda: se io avevo un po’ di pane, lo condividevo; se qualcun altro aveva del tè, lo offriva. Ci accompagnavamo a casa, perché spesso non era sicuro. Quelle difficoltà, quegli scambi, mi hanno formata. Credo che oggi, quando interpreto personaggi complessi – una diva, una donna ai margini, perfino un uomo, perché ho interpretato anche ruoli maschili – io riesca a farlo perché ho vissuto esperienze forti: la separazione, la perdita, l’adattamento. Ho lasciato la Russia, poi la Georgia, per arrivare in Italia. E ogni passaggio mi ha lasciato dentro una gamma di emozioni che porto con me. È questo che mi permette di sentire davvero i personaggi, di comprenderli e interpretarli con autenticità”.

Poi arriva in Italia. Com’è avvenuto questo passaggio?

“Sembra una favola. A dieci anni, in Russia, feci un tema a scuola: ‘Qual è la tua città preferita? Dove vorresti vivere?’. Io scrissi: ‘Vivrò a Roma, la città più bella del mondo. Camminerò sui sampietrini e visiterò i luoghi di Giulio Cesare…’. L’ho scritto senza sapere che un giorno ci sarei arrivata davvero. Mia madre ritrovò quel tema anni dopo, quando avevo 22 anni. Per rispondere alla domanda, in Georgia, avevo nel frattempo iniziato a lavorare anche nella moda. Partecipavo a concorsi, sfilate. Nel 2000 vinsi il titolo di Top of Tbilisi, e si aprirono tre possibilità: Roma, Parigi e Londra. A Roma c’era uno stilista legato all’Accademia Koefia di Alta Moda, in via Cola di Rienzo. Si trattava di un programma di scambio. C’erano sì anche altre proposte ma io sentivo che dovevo andare a Roma. Mi sembrava la scelta giusta. Credo molto nella legge di attrazione: quando lanci un pensiero nell’universo, prima o poi l’universo risponde. E così è stato. Sono arrivata in Italia grazie a quello scambio con l’Accademia Koefia. Avevo bisogno di un visto, e il progetto di studio era la via più concreta. Non si poteva semplicemente partire: serviva una motivazione”.

È arrivata per la moda, ma con l’arte sempre nel cuore.

“Amo l’eleganza. Mi piace ciò che è curato, ben fatto. Apprezzo l’accademismo, anche nei costumi, nel modo di stare in scena. Ma attenzione: per me eleganza non vuol dire lusso. Lo stile può esistere anche in un tessuto semplice, persino biodegradabile. L’eleganza è un’attitudine, un modo di rispettare se stessi e gli altri. È una forma di espressione”.

Una sua collega attrice tempo fa mi raccontava che nei primi anni ’90 le donne dell’Est non erano ben viste in Italia: erano percepite solamente come badanti o prostitute. Lei ha vissuto qualcosa di simile?

“Qualcosa di simile. Anche se credo dipenda molto dal momento in cui si arriva. Chi è arrivata nei primissimi anni ’90 ha vissuto quel periodo di discriminazione a cui accenna. Io sono arrivata un po’ dopo ma, più che lo stereotipo della prostituta o della badante, sentivo addosso una diffidenza diversa: quella verso le donne che ‘vengono a rubare i nostri uomini’, come si diceva. C’era l’idea che fossimo approfittatrici, calcolatrici. Questo sì, l’ho percepito. Ma non mi ha mai fermata”.

Lei che arriva dal mondo della moda, che rapporto ha oggi con la bellezza e con l’estetica?

“Più vivo, più capisco che il tempo passa. Ma oggi, per fortuna, noi donne siamo molto più libere. È come se la vita si fosse spostata in avanti di dieci anni. Un tempo, a cinquant’anni, eri considerata ‘finita’. Ora, invece, è un’età piena di vitalità. Penso a Michelle Hunziker, a tante attrici che compiono cinquant’anni e sono ancora nel pieno della loro energia. Oggi è quasi un vanto. Credo in una bellezza che nasce da dentro, dalla luce interiore, dall’esperienza. È il modo in cui ti poni che fa la differenza. Per esempio, per me Monica Guerritore è bellissima. Nelle sue foto al naturale si vede tutto: classe, magnetismo, teatro, cinema, vita vissuta. Da giovane, allo specchio cercavo un’immagine: mi truccavo, volevo piacere, essere seducente. Oggi cerco altro. Mi guardo e mi chiedo: ‘Sei felice? Stai facendo ciò che ami? Ti senti realizzata?’. Lo specchio non è più solo un controllo estetico: è diventato uno specchio dell’anima. Ecco perché credo che una donna possa realizzarsi a ogni età: a 50, 60, anche 70 anni. Penso a Judi Dench, alle modelle con i capelli bianchi, alla bellezza autentica. Io credo molto nella forza femminile, nella dolcezza unita alla fierezza. Ogni donna dovrebbe potersi guardare allo specchio con rispetto e amore”.

Le tre dive che ha scelto – Garbo, Dietrich, Monroe – erano, in modi diversi, legate anche alla sfera politica. Oggi, come guarda una donna e attrice alla politica, soprattutto con le sue origini russe?

“Mi sono sempre sentita cosmopolita. Non ho mai rinnegato le mie origini, anzi. La Russia ha una cultura immensa: penso a Čajkovskij, Čechov, Dostoevskij, Stanislavskij… Tutto questo ha contribuito a formarmi, anche come attrice. Detto questo, viviamo un periodo durissimo. Dopo la pandemia, dopo tutto quel dolore e quella chiusura, speravo che il mondo si aprisse, che si tornasse a un senso di umanità condivisa. Invece siamo ripiombati nella guerra. Ma non sono i popoli a volerla. Nessuna persona comune la desidera. Tantomeno noi attori. Noi siamo qui per trasmettere empatia, per raccontare l’essere umano. Anche quando interpreti un personaggio negativo, lasci qualcosa. Io, per esempio, ho interpretato l’Arkadina, un personaggio duro, tagliente… eppure il pubblico l’ha amata, perché attraverso di lei passavano emozioni autentiche. Oggi, purtroppo, chi prende certe decisioni sembra comportarsi come un bambino che gioca alla guerra. Non è da adulti. Siamo nel 2026, in un’epoca che dovrebbe essere di apertura mentale e spirituale. Eppure, vediamo ancora conflitti, divisioni. Noi artisti soffriamo molto per tutto questo. Perché siamo fatti per unire, non per dividere. Per andare in tournée, incontrare culture, non per vederle separate”.

Negli ultimi anni, molti artisti russi a causa del conflitto in Ucraina sono stati esclusi da concorsi e competizioni. Lei ha vissuto situazioni simili?

“Per fortuna no. Vivo a Roma, e qui non mi è mai successo. Roma è una città caotica, sì, ma ha un cuore grande. Nessuno mi ha mai discriminata. So però di episodi successi altrove, a Milano per esempio, con compositori o altri colleghi. E fa male. Perché chi agisce così non lo fa con maturità, ma con una mentalità adolescenziale, la stessa a cui accennavo prima. La discriminazione alimenta solo odio, e l’odio verso un’intera popolazione non ha senso. Nessuno sceglie dove nascere. Siamo anime, ciascuno con il proprio mondo dentro. Potevo nascere in Azerbaigian, in Canada o altrove: non cambierebbe nulla. Ovunque ci sono persone meravigliose e altre meno. Durante l’alluvione al Nord, in Emilia-Romagna, mi ha colpito vedere quei ragazzi che prendevano il treno con uno zaino e andavano ad aiutare nel fango, senza clamore, senza visibilità. Solo per fare del bene. Questo è il mondo in cui vorrei vivere”.

Cosa si aspetta da questo 2026?

“Potrei parlare per ore… ma sì, una cosa voglio dirla. Sono entrata in questo nuovo anno, il 2026, con una gioia grande. Perché sento che tutto ciò che ho vissuto mi ha portato fin qui, a Hollywood – La Fabbrica dei Sogni. È come se ogni passo, ogni fatica, ogni ricerca mi avesse preparata a questo momento. E poi l’incontro con Tonino Tosto, direttore del Teatro Porta Portese… ha accolto la mia proposta con un entusiasmo che mi ha emozionata. E allora mi sono detta: ‘Quanto sono fortunata?’. Poter interpretare tre donne così straordinarie, in una rassegna che sento profondamente mia… è un privilegio. E ne sono grata”.