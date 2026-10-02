Nathalie Belizaire lascia a casa i 4 figli tra cui un neonato e va in crociera alle Bahamas: "Erano nascosti"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nathalie Belizaire, una 29enne di North Miami Beach, è stata arrestata al ritorno da una crociera di tre giorni alle Bahamas. La donna è accusata di aver abbandonato nell’appartamento i suoi quattro figli piccoli, tra cui un neonato di appena due mesi e un bimbo di due anni. Gli agenti, allertati dal padre della neonata, hanno fatto irruzione in casa trovando i bambini nascosti in bagno.

Abbandona i figli per andare in crociera alle Bahamas

Quello che doveva essere un fine settimana di vacanza a bordo della nave Carnival Conquest si è trasformato in un incubo per Nathalie Belizaire. La 29enne di North Miami Beach si è imbarcata il 25 settembre per una crociera di tre giorni verso le Bahamas, lasciando soli nell’abitazione i suoi quattro figli: un neonato di due mesi, un bambino di due anni e due fratelli maggiori di 7 e 9 anni.

A far scattare l’allarme è stato il padre della neonata, Lether Bazile, che il giorno precedente la partenza ha notato uno screenshot del biglietto della crociera pubblicato tra le storie WhatsApp di Belizaire.

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Rassicurato dalla donna sul fatto che i piccoli sarebbero stati affidati alla bisnonna, l’uomo si è insospettito il sabato sera trovando le luci accese, la TV in funzione e le voci dei bambini all’interno dell’appartamento, decidendo così di chiamare il 911.

Il blitz della polizia

Gli agenti della polizia di North Miami Beach, insieme ai Vigili del Fuoco di Miami-Dade, sono intervenuti sul posto e hanno forzato la porta d’ingresso.

Una volta all’interno dell’appartamento, le immagini delle bodycam in dotazione alle Forze dell’Ordine hanno documentato la presenza dei quattro minori lasciati privi di qualsiasi supervisione adulta, scoperti mentre si nascondevano impauriti all’interno del bagno.

Le indagini hanno subito evidenziato le incongruenze della madre: la bisnonna ha confermato di essere stata preavvisata della partenza senza però mai ricevere i bambini, mentre il fratello della donna ha riferito di aver ricevuto un messaggio improvviso sabato sera con cui Belizaire gli chiedeva di andare a controllare come stessero i suoi figli.

L’arresto di Nathalie Belizaire

Lunedì 28 settembre, al momento dello sbarco dalla nave a PortMiami, gli agenti della U.S. Customs and Border Protection hanno preso in custodia Nathalie Belizaire, contestandole quattro capi di imputazione per negligenza aggravata verso minori.

Durante l’udienza per la cauzione, la giudice Mindy Glazer si è detta sconcertata, sottolineando la gravità di abbandonare un neonato di due mesi e ringraziando che non si sia verificata una tragedia peggiore.

Nonostante l’avvocata difensore abbia respinto ogni accusa, il tribunale ha fissato la cauzione a 10.000 dollari con il divieto assoluto di avvicinarsi ai figli, che sono stati temporaneamente presi in carico dai servizi sociali e riposti in custodia protetta.