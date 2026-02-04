Nato in allerta per la nave russa Sparta IV in Sardegna, movimenti sospetti e cambio rotta del cargo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Una nave cargo russa, la Sparta IV, che si sta muovendo da qualche giorno al largo della Sardegna sta creando allerta alla Nato: i movimenti dell’imbarcazione, infatti, stanno destando qualche sospetto e hanno attirato anche l’attenzione della Guardia di Finanza. Potrebbe trattarsi di una mossa strategica del Cremlino.

Nave russa in Sardegna

Sta facendo la spola al largo della Sardegna una nave cargo russa, denominata Sparta IV, che per qualche ora è stata avvistata a poche miglia dal poligono militare di Quirra.

Nato e Gdf stanno osservando i suoi movimenti e il suo spostarsi “a pendolo” al largo dell’Ogliastra tra il 2 e il 4 febbraio.

Cosa fa la Sparta IV in Italia

Misteriosi i motivi per cui tale cargo si stia comportando in questo modo. Fatto sta che la Sardegna è un nodo strategico per il controllo del Mediterraneo centrale e lo stesso già citato poligono rappresenta uno dei principali centri di sperimentazione militare della Nato in Italia: qui vengono testati diversi e avanzati sistemi di armi. E non lontano c’è anche la base aerea americana di Decimomannu.

Le piste che provano a spiegare cosa stesse facendo la Sparta IV sono essenzialmente tre: un possibile trasbordo di materiale sensibile verso un’altra nave o un sottomarino russo, attività di intelligence marittima o, infine, il suo curioso comportamento potrebbe essere un segnale politico, una dimostrazione di forza da Mosca alla Nato.

Non si tratta, tra l’altro, di una prima volta. A gennaio 2026, la nave spia Yantar era stata individuata a sud della Sardegna, a febbraio 2025 era toccato al sottomarino Krasnodar, al rimorchiatore Churov e a una flottiglia di otto navi russe.

Che nave è

In questo caso, a muoversi sullo scacchiere internazionale è una nave russa particolare. La Sparta IV è un cargo ro-ro (roll-on/roll-off) specializzato nel trasporto di veicoli militari e munizioni, gestito dalla compagnia Oboronlogistics, controllata dal Ministero della Difesa russo.

Essa era partita dalla Siria in direzione Gibilterra, tuttavia, dallo scorso 2 febbraio, ha iniziato a spostarsi portandosi molto vicina alla costa orientale della Sardegna, come riporta Adnkronos. Secondo gli addetti ai lavori e i siti specializzati, come Itamilradar, quello che sta tenendo la Sparta è un comportamento “non tipico del traffico commerciale che suggerisce un intenzionale andirivieni piuttosto che una necessità di navigazione”.

La Sparta IV è nota come “nave fantasma” in quanto può spegnere il sistema Ais durante le navigazioni e quindi eludere il monitoraggio internazionale e le sanzioni. Ha trasportato sistemi d’arma e munizioni dal Mar Nero verso la Siria ed è stata avvistata più volte anche nel Mediterraneo orientale.