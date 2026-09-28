Nato nel mirino della Russia, secondo la Danimarca potrebbe essere attaccata da Putin "sotto falsa bandiera"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il Servizio di intelligence della difesa danese, noto come FE, ha pubblicato una nuova valutazione sulla minaccia russa verso la Danimarca, la Nato e l’Occidente. Nel documento non classificato, diffuso il 24 settembre, l’intelligence danese indica un rischio ancora basso, ma in aumento, di possibili attacchi militari limitati da parte della Russia contro un Paese Nato confinante con il territorio russo. Vladimir Putin potrebbe attaccare la Nato anche sotto falsa bandiera.

Nato attaccata dalla Russia “sotto falsa bandiera”

Come riporta nordicdefencesector, tra gli scenari indicati dall’intelligence danese compare anche quello di un attacco sotto falsa bandiera, cioè un’azione attribuita apparentemente a un altro soggetto.

Secondo il FE, la Russia potrebbe usare ad esempio droni di fabbricazione ucraina per creare ambiguità sull’origine dell’attacco.

Un’altra possibilità citata riguarda attacchi isolati con armi a lungo raggio contro infrastrutture collegate al sostegno occidentale all’Ucraina.

La valutazione include anche l’ipotesi dell’invio di piccole forze senza insegne nazionali in un Paese Nato confinante con la Russia.

Si tratterebbe, secondo questa ricostruzione, di azioni limitate e calibrate per non provocare automaticamente una risposta militare collettiva.

Perché Mosca potrebbe evitare uno scontro diretto

Il FE ritiene che la Russia attaccherebbe solo se fosse convinta che l’azione non porterebbe a una guerra con una Nato compatta.

Il rischio aumenterebbe se Mosca arrivasse alla conclusione che gli Stati Uniti non possono o non vogliono sostenere pienamente gli alleati europei.

L’intelligence danese precisa comunque che un’invasione vera e propria di un Paese Nato resta considerata improbabile. Allo stesso tempo, non viene esclusa del tutto.

Secondo la valutazione, non ci sono al momento segnali concreti in questa direzione.

Eventuali preparativi per un’operazione più ampia richiederebbero almeno sei mesi.

L’incidente con la fregata russa

Nel documento viene richiamato anche l’incidente avvenuto il 14 settembre al largo di Gedser, in Danimarca.

In quell’occasione, una fregata russa avrebbe sparato razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese.

Il FE definisce l’episodio come il più grave mai affrontato dalle unità danesi in questo contesto.

L’incidente si inserisce in un clima di tensione crescente tra Russia e Paesi Nato, soprattutto nell’area del Mar Baltico e lungo il fianco orientale dell’Alleanza.

La guerra ibrida contro la Nato

L’intelligence danese aveva già valutato in precedenza che la Russia stesse conducendo una guerra ibrida contro la Nato e l’Occidente.

Con questa espressione si indicano attività diverse da un conflitto aperto: pressione militare, sabotaggi, cyberattacchi, disinformazione, provocazioni e azioni condotte in modo ambiguo o difficilmente attribuibile.

Secondo il FE, Mosca continuerebbe comunque a evitare azioni tali da far scattare automaticamente l’articolo 5 del Trattato Nato, cioè il principio di difesa collettiva in caso di attacco contro un Paese membro.

La posizione della Difesa danese

Il capo di Stato Maggiore della Difesa danese, generale Michael W. Hyldgaard, ha affermato che le minacce della Russia contro la Danimarca e i suoi alleati sono aumentate gradualmente.

Hyldgaard ha richiamato anche il contributo danese nei Paesi baltici, in particolare in Lettonia, dove i soldati danesi fanno parte delle forze terrestri avanzate della Nato.

Il generale ha sottolineato che la Danimarca non è sola davanti alla minaccia russa nei Paesi baltici, perché opera all’interno di una divisione multinazionale con altri Paesi dell’Alleanza.

Secondo la Difesa danese, il Paese sta rafforzando rapidamente la propria capacità di combattimento, in un contesto in cui la sicurezza europea resta condizionata dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni con Mosca.