Nato, Rutte segnala 500 aerei Usa partiti dalle basi in Italia verso l'Iran: perché Meloni non ha avuto scelta

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Ciclicamente riemerge la notiziabilità dell’utilizzo delle basi militari situate in Italia da parte degli Usa. In questo caso a sottolinearlo è stato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, osservando che dalle strutture del nostro Paese sono decollati oltre 500 aerei militari americani per andare a colpire obiettivi in Iran per supportare l’operazione di guerra “Epic Fury”. Attenzione al verbo “supportare”, che risulta cruciale nell’ambito che trattiamo. La rivelazione ha riacceso in Italia il dibattito sul coinvolgimento del nostro Paese nella crisi mediorientale e sul ruolo svolto dalle infrastrutture militari presenti sul territorio nazionale. Ma al di là delle cicliche polemiche politiche, il dato restituisce soprattutto una realtà geopolitica consolidata da decenni: l’Italia rappresenta una delle principali piattaforme logistiche e operative degli Stati Uniti nel Mediterraneo e verso il Medio Oriente.

Cosa ha detto Mark Rutte sui voli Usa partiti dall’Italia

Intervistato da Fox News alla vigilia del vertice Nato, Rutte ha voluto sottolineare il contributo degli alleati (in verità, satelliti) europei all’operazione militare statunitense contro l’Iran.

Secondo il segretario generale dell’Alleanza, dei circa 5.000 voli militari occidentali effettuati nel quadro delle operazioni di supporto, circa 500 sarebbero partiti dalle basi americane presenti in Italia. “Una cosa enorme”, l’ha definita Rutte.

ANSA

Il numero uno della Nato ha descritto l’Europa come una vera e propria “piattaforma di proiezione della potenza” statunitense, sottolineando come diversi Paesi abbiano messo a disposizione aeroporti, infrastrutture e basi per sostenere l’intervento americano. Tutto giusto, in realtà, senza polemica che tenga. Qausi come se la Nato non fosse sinonimo di Stati Uniti o il Vecchio Continente non fosse loro esclusivo campo imperiale.

Perché gli Usa utilizzano le basi in Italia

Come più volte abbiamo sottolineato qui su Virgilio Notizie, il governo italiano ha davvero un risicato margine di manovra per quanto riguarda questioni strategiche di tale portata. Questioni che restano saldamente nelle mani di Washington, da 80 anni a questa parte.

L’Italia occupa una posizione unica nel Mediterraneo. È sufficientemente vicina al Medio Oriente da consentire operazioni rapide e allo stesso tempo abbastanza distante dalle aree di crisi da offrire profondità strategica e sicurezza logistica. Gli Usa hanno combattuto due guerre mondiali per obliterare la Germania e controllare la totalità del Mediterraneo che, attraverso il Canale di Suez, si collega all’Indo-Pacifico.

Da decenni Washington considera il territorio italiano uno snodo fondamentale per le proprie attività militari. Oggi nel nostro Paese si contano circa 13.500 soldati statunitensi. Le basi di Aviano, Sigonella, Camp Darby, Vicenza, Napoli e Gaeta formano un sistema integrato che permette agli Usa di operare contemporaneamente nei Balcani, nel Nord Africa, nel Mediterraneo orientale e nel Golfo Persico.

È la stessa funzione che, durante la Guerra Fredda, consentiva agli Stati Uniti di contenere l’Unione Sovietica nel mare nostrum e che oggi permette di esercitare deterrenza e controllo sulla fascia tra Europa e Asia.

Perché l’Italia non ha molta scelta

Quando si chiede (legittimamente) una maggiore presa di posizione da parte del governo italiano nei confronti degli Usa sulla guerra in Medio Oriente, si rischia di perdere un po’ di contatto con la realtà. Lo abbiamo visto dal 28 febbraio in poi.

La realtà reale è però che il nostro Paese rappresenta un satellite strategico degli Stati Uniti. Vale a dire che l’utilizzo delle basi americane in Italia prescinde dalla nostra volontà, anche se per lanciare attacchi dal nostro territorio è prevista una formale consultazione e approvazione da parte di Roma.

Un copione già visto in più di un’occasione, dall’intervento in Libia allo stralcio del memorandum sulle Nuove Vie della Seta che nel 2019 firmammo con la Cina, grande rivale strategico di Washington. Fino al più recente utilizzo della base americana di Sigonella, ampiamente noto a tutti, fin dalle prime operazioni di attacco contro l’Iran. Non come trampolino di attacco, ma per funzioni logistiche e di rifornimento.

Se da un lato occorre infatti il “sì” di Roma agli Usa per utilizzare le piattaforme italiane per attività offensive, dall’altro l’amministrazione americana può sulla carta disporre autonomamente delle proprie strutture militari per qualsiasi altra operazione. Ovviamente contattando in via consultiva i nostri vertici della Difesa, la cui risposta può comunque essere ignorata o negoziata in modalità sotterranea.

Nei fatti, però, la decisione finale spetta sempre e comunque al comando statunitense. Storicamente il supporto italiano nelle missioni americane nel bacino mediterraneo e mediorientale è sempre stato logistico, non di partecipazione militare agli attacchi.

Durante la guerra in Iraq, ad esempio, l’esercito italiano offrì la propria disponibilità agli Usa, che ci impiegarono in azioni di rifornimento e monitoraggio.

La differenza essenziale tra attacco e supporto

Come abbiamo sottolineato in apertura, la dicitura “supporto” annessa alle attività militari fa tutta la differenza del mondo. Come specificato negli scorsi mesi anche dal ministro Guido Crosetto, tutte le operazioni americane “non cinetiche” – che in gergo indicano le attività non di attacco contro altri soggetti – hanno ampiamente coinvolto le basi Usa in Italia. La regolamentazione di questo meccanismo è specificata in tre documenti principali, citati dallo stesso Crosetto:

il trattato Nato Sofa “Accordo sullo Status delle Forze) del 1951;

il Bilateral Infrastructure Agreement del 1954, poi aggiornato nel 1973;

il Memorandum d’intesa Italia-Usa del 1995, che ha aggiornato il provvedimento precedente.

Questi accordi con Washington prevedono invece che il governo italiano debba approvare l’utilizzo per fini offensivi. Fermo restando il rapporto di sudditanza tra un impero egemone e un Paese satellite, il trattato ci consente quantomeno di dire la nostra. Ciò non toglie che, in ogni caso, leggi e regolamenti possano diventare argilla nelle mani della superpotenza.

La risposta della Difesa italiana a Rutte

Più in superficie, lontano dalla sostanza geopolitica, si agitano invece le inconsistenti polemiche politiche. Sia internazionali in seno all’Occidente a guida americana, sia sul fronte interno italiano.

“Sorprende che il segretario della Nato, che nulla ha a che fare con l’operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace confondendo la tipologia dei voli autorizzati”, ha precisato ad esempio Crosetto nei confronti di Mark Rutte.

La Difesa nostrana ha poi ribadito nuovamente che l’Italia “autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. Come sempre ha fatto e come continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi”.

Le polemiche politiche, Conte contro Meloni

Sempre tenendosi distanti dalla realtà che vede l’Italia subordinata alle decisioni strategiche statunitensi, nel nostro Paese il naturale stato delle cose geopolitiche viene utilizzato come pomo della discordia politico.

“Crollano le favolette del Governo e dei suoi trombettieri”, ha attaccato a tal proposito Giuseppe Conte rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni. “Le parole di Rutte ci confermano quello che abbiamo sempre sostenuto. Quello di Trump è solo un richiamo all’ordine per un governo che ha sempre detto sì: 500 aerei partiti dall’Italia per una guerra illegittima in Iran in cui Netanyahu ha trascinato Trump e che ha danneggiato pesantemente l’economia italiana”.

E ancora: “Meno male che Meloni ha dichiarato ‘non condanno né condivido’: se avesse condiviso ne sarebbero partiti 5.000?. È doveroso che la presidente del Consiglio venga a fornire necessari chiarimenti al Parlamento e al Paese”.