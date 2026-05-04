Nato un canguro di Bennett al Bioparco di Roma, il video emozionante del cucciolo: "Non si sa ancora il sesso"
Un dolce cucciolo di canguro di Bennett esplora il Bioparco di Roma, pronto a conquistare il mondo!
Fiocco al Bioparco di Roma, dove è nato un cucciolo di canguro di Bennett. In questi giorni il piccolo inizia a uscire dal marsupio della madre, esplorando l’area con brevi saltelli prima di rientrare. “Non è ancora possibile stabilirne il sesso”, fa sapere Paola Palanza, presidente della Fondazione Bioparco di Roma. Il cucciolo è stato accolto dal gruppo di sei esemplari arrivati a novembre da una struttura francese, e non si escludono nuove nascite a breve. Specie erbivora, il canguro di Bennett si muove lentamente appoggiandosi alla coda, mentre nei movimenti rapidi salta sulle zampe posteriori. Alla nascita il piccolo pesa meno di un grammo, al momento del parto si arrampica fino al marsupio, dove si aggrappa con la bocca ad una mammella, rimanendovi per circa 9 mesi; successivamente continua a vivere con la madre e ad essere allattato fino a 14-17 mesi.