Naufragio al largo di Lampedusa, il racconto dei sopravvissuti e dei soccorritori: "Inghiottiti dal mare"

Nella mattinata sono riprese le ricerche dei dispersi del naufragio avvenuto al largo di Lampedusa. Il bilancio di vittime, dispersi e feriti è tuttora solo provvisorio. Tante le testimonianze di chi è sopravvissuto, ma ha perso un familiare o un amico.

Il lutto e il sollievo

Chi ha ascoltato le prime testimonianze dei sopravvissuti al naufragio al largo di Lampedusa ha colto tanto sollievo per essere finalmente a terra quanto un profondo dolore. Sono tanti, troppi, i racconti di lutto raccolti dai reporter e dai soccorritori della Croce Rossa e di Save the Children.

C’è chi, come una donna somala, ha perso il marito e la figlia di un anno e mezzo: li aveva accanto, poi non è riuscita più a trovarli. Un’altra donna somala racconta di aver perso la sorella minore, mentre un ragazzo egiziano dice di aver perso lo zio e il cugino.

Morti nel naufragio a Lampedusa

Un altro giovane ha perso il fratello, un ragazzo egiziano parla di un caro amico scomparso e c’è chi piange tre cugini. Sono numerosi i minori e i giovani presi in carico dai soccorritori.

La dinamica dell’incidente

Attraverso il racconto dei superstiti, è possibile confermare alcuni dettagli dell’incidente che ha portato al naufragio delle due imbarcazioni.

Erano partite insieme, poi una si è capovolta e le persone a bordo sono salite sull’altra, che poco dopo ha iniziato a imbarcare acqua. Anche questa, a causa del sovraccarico, si è infine ribaltata.

Il racconto arriva grazie all’intervento di medici, psicologi e operatori dell’Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, insieme a mediatori culturali e altri assistenti che stanno ascoltando i 60 sopravvissuti.

Morti annunciate

Al di là delle dichiarazioni politiche – dalle banali alle ipocrite – quanto accaduto non è una tragedia improvvisa, ma morti annunciate. Lo afferma con forza la coordinatrice di Mediterranean Hope, Marta Bernardini.

“Le persone che arrivano sono quelle più fortunate, delle altre non sapremo mai nulla. La colpa di queste morti non può certo essere imputata a chi decide di partire, ma è una responsabilità politica dei governi europei, che cercano di nascondere ciò che continua a succedere o di spostare il problema altrove”.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: le persone continuano a morire nel Mediterraneo, e chi sopravvive si trova in stato di shock, in condizioni di salute precarie e, troppo spesso, a convivere con l’ostilità alimentata da un dibattito politico che colpevolizza chi sceglie di partire.