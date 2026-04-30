Naufragio Bayesian, secondo la perizia sarebbe affondato per gli errori dell'equipaggio durante il maltempo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’inchiesta condotta sul naufragio del mega yacht Bayesian ha raggiunto un punto di svolta dopo circa venti mesi di accertamenti tecnici. Gli investigatori hanno presentato la perizia relativa alla forza dell’evento meteorologico che colpì l’imbarcazione la notte del 19 agosto 2024 al largo di Porticello, smentendo la tesi di un fenomeno di intensità tale da rendere l’affondamento inevitabile.

I risultati della perizia meteo

Secondo quanto riportato da Repubblica, a distanza di quasi due anni dall’incidente del 19 agosto 2024, i periti incaricati dalla magistratura sostengono che davanti a Porticello si verificò “poco più di un groppo meteorologico”, un improvviso aumento della velocità del vento che solitamente precede temporali e rovesci, ma non di un uragano di proporzioni ingestibili. L

Al contrario di quanto affermato nel primo rapporto del Maib britannico, che indicava una “significativa vulnerabilità” strutturale dovuta all’altezza dell’albero di 75 metri, gli esperti italiani ritengono che l’evento fosse governabile.

ANSA

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Secondo quanto messo a verbale da Angela Bacares, superstite e vedova di Mike Lynch, l’evento è stato descritto come “qualcosa di catastrofico” che ha causato il ribaltamento improvviso della barca. La perizia meteorologica chiarisce però che la tempesta non è stata così intensa da non poter essere affrontata con le corrette manovre di navigazione.

La ricostruzione della dinamica del naufragio del Bayesian

Le indagini tecniche hanno fissato alle 3:57 del 19 agosto 2024 l’inizio della fase critica in cui il veliero è andato fuori controllo. Dopo aver disancorato, l’imbarcazione ha scarrocciato per 358 metri sotto la spinta di raffiche di vento che hanno raggiunto i 150 chilometri orari. Alle 4:01 ogni fonte di illuminazione principale si è spenta, a eccezione di una luce a batteria sulla testa dell’albero maestro.

I dati recuperati dagli hard disk di bordo confermano che l’imbarcazione non aveva la prua orientata contro il vento al momento dell’impatto con le raffiche. Il vento ha colpito lo scafo lateralmente, inclinandolo rapidamente oltre l’angolo critico di 90 gradi. Gli investigatori stanno accertando se la deriva mobile fosse alzata, compromettendo la capacità della barca di raddrizzarsi dopo le sbandate.

Alle 4:05, il veliero si è impennato con la prua verso l’alto ed è affondato di poppa, trascinando con sé sette persone tra cui Mike Lynch e sua figlia Hannah. Le indagini hanno evidenziato che la stabilità della nave, con la chiglia sollevabile in posizione alta, era fortemente compromessa.

I periti stanno anche analizzando se le porte a tenuta stagna siano rimaste aperte, permettendo all’acqua di invadere i locali interni e causare l’allagamento fatale.

Le responsabilità ipotizzate

La Procura di Termini Imerese ha iscritto nel registro degli indagati tre membri dell’equipaggio con le ipotesi di reato di naufragio e omicidio colposo plurimo. Sotto indagine figurano il comandante James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffiths

Il nuovo procuratore capo Angelo Cavallo ha programmato un sopralluogo a bordo del relitto entro la metà di maggio 2026 per valutare personalmente lo stato dello scafo. Resta da chiarire se esistano responsabilità strutturali da parte del costruttore, la Perini Navi, o se l’allagamento sia riconducibile esclusivamente a mancanze dell’equipaggio.

L’obiettivo degli inquirenti è quello di ottenere la consulenza tecnica finale entro il 19 agosto 2026, data che coincide con il secondo anniversario della tragedia. Solo dopo la relazione conclusiva degli esperti la procura potrà procedere alla chiusura delle indagini preliminari.