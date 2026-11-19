Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una vulnerabilità mai individuata e condizioni meteorologiche estreme non previste. Sono questi gli elementi emersi dal nuovo rapporto britannico sul naufragio del Bayesian, il superyacht affondato nell’agosto 2024 al largo di Porticello, nel Palermitano, in cui persero la vita sette persone, tra cui anche l’imprenditore Mike Lynch. Conclusioni che ridimensionano le responsabilità attribuite all’equipaggio nelle indagini italiane.

Il rapporto britannico scagiona l’equipaggio

Il rapporto definitivo della Marine Accident Investigation Branch (MAIB), l’organismo britannico che indaga sugli incidenti marittimi, ha introdotto nuovi elementi sulla tragedia del Bayesian, costata la vita a sette persone il 19 agosto 2024. Secondo gli investigatori britannici, il veliero di 56 metri presentava una vulnerabilità ai venti particolarmente intensi che non era mai stata identificata.

La stabilità dell’imbarcazione, infatti, non era stata adeguatamente valutata nelle condizioni in cui si trovava al momento del naufragio: all’ancora, con le vele abbassate e la deriva mobile sollevata. Le informazioni sulla stabilità approvate e messe a disposizione dell’equipaggio non evidenziavano questo rischio. Di conseguenza, chi si trovava al comando non disponeva degli elementi necessari per riconoscere la pericolosità della situazione.

Come riportato dal Guardian, il capo degli investigatori della MAIB, Rob Loder, ha sottolineato che l’equipaggio non aveva ricevuto alcun avvertimento specifico sul rischio. Le raffiche estreme che investirono lo yacht, inoltre, non erano state esplicitamente previste dai bollettini meteorologici.

Sul fronte degli accertamenti, nel Regno Unito sono in corso procedimenti per chiarire le circostanze della morte di Mike e Hannah Lynch e dei coniugi Bloomer. Anche la Maritime and Coastguard Agency britannica sta conducendo verifiche.

Le conclusioni britanniche, riprese anche dal TG5, si pongono in contrasto con le ricostruzioni emerse nell’ambito delle indagini della Procura italiana, che hanno preso in considerazione possibili errori dell’equipaggio. Il rapporto, tuttavia, costituisce un accertamento tecnico sulle cause del naufragio e non equivale a un proscioglimento giudiziario delle persone coinvolte nell’inchiesta.

Il naufragio in 18 minuti: le raffiche di vento e il ribaltamento dello yacht

La ricostruzione della MAIB descrive una successione di eventi estremamente rapida. Il Bayesian si trovava ancorato nei pressi del porto di Porticello quando, poco prima dell’alba, venne investito da un violento fenomeno atmosferico. Secondo il rapporto, la causa meteorologica più probabile sarebbe stata un downburst, una potente corrente discendente generata da un temporale che, raggiungendo la superficie del mare, si espande orizzontalmente producendo raffiche molto intense.

Alle 3:55 l’equipaggio venne allertato da venti improvvisi fino a 30 nodi. Nei minuti successivi l’imbarcazione cominciò a inclinarsi verso dritta e a trascinare l’ancora, mentre le raffiche raggiunsero circa 70 nodi, equivalenti a quasi 130 chilometri orari. Alle 4:06 il Bayesian si inclinò violentemente di 90 gradi in meno di 15 secondi. Persone, mobili e oggetti furono scaraventati da un lato all’altro, mentre i generatori si spensero e si attivò l’illuminazione di emergenza. Lo yacht affondò appena 18 minuti dopo il ribaltamento.

Gli investigatori hanno evidenziato anche un problema relativo ai dispositivi di salvataggio: nessuna delle zattere presenti a bordo si aprì o si sganciò automaticamente. Un membro dell’equipaggio riuscì comunque a liberarne una manualmente. I superstiti furono soccorsi dall’equipaggio di un’imbarcazione vicina, il Sir Robert Baden-Powell. Complessivamente si salvarono 15 persone, tra nove membri dell’equipaggio e sei ospiti.

Chi erano le sette vittime del Bayesian

Il naufragio del Bayesian provocò la morte di sette persone, tra cui l’imprenditore britannico Mike Lynch, 59 anni, e sua figlia Hannah, di appena 18 anni. Persero la vita anche l’avvocato americano Chris Morvillo e sua moglie Neda, il banchiere Jonathan Bloomer e sua moglie Judy, oltre al cuoco di bordo Recaldo Thomas.

Lynch si trovava in Sicilia insieme a familiari e amici dopo essere stato assolto in un lungo procedimento per frode legato alla vendita di Autonomy, la società tecnologica da lui fondata, a Hewlett-Packard nel 2011.