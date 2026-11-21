Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Francesco Schettino, il comandante che per il naufragio della Costa Concordia avvenuto il 13 gennaio 2012 era stato condannato dal tribunale di Grosseto a 16 anni, è uscito dal carcere romano di Rebibbia. Il 66enne ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali, come confermato dal suo avvocato difensore Francesca Carnicelli. Il beneficio è stato concesso nei giorni scorsi dal tribunale di sorveglianza.

Naufragio della Costa Concordia: Francesco Schettino esce dal carcere di Rebibbia

Schettino ha lasciato il carcere di Rebibbia intorno alle ore 20 di venerdì 20 novembre, come riferisce il Corriere della Sera. Ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. Non è stato reso noto l’incarico e nemmeno il luogo in cui svolgerà l’attività.

La decisione concede a Schettino una libertà maggiore rispetto alla semilibertà a cui aveva rinunciato l’8 aprile 2025. Se avesse accettato, avrebbe dovuto far ritorno a Rebibbia ogni notte. Ora invece ha il solo obbligo di prestare il proprio impegno presso il servizio sociale al quale è stato destinato e in cui dovrà scontare i 6 anni e mezzo di pena residui, dopo aver trascorso in carcere gli ultimi nove anni e mezzo della sua vita.

ANSA

L’avvocata del comandante: “Tanta soddisfazione”

“È tanta la soddisfazione, a nostro parere c’erano tutti i requisiti per la concessione di questa misura alternativa, che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso intrapreso dopo la condanna”, ha dichiarato l’avvocata Carnicelli raggiunta dai microfoni di Maremma Oggi.

“La valutazione è stata estremamente positiva da parte di tutti gli operatori, sia per quanto riguarda il comportamento del detenuto Schettino, che per l’adesione alle direttive del percorso sanzionatorio e rieducativo progettato per lui”, ha aggiunto la legale.

Il provvedimento, disciplinato dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario, non annulla la condanna definitiva né le responsabilità accertate, ma permette di scontare la pena residua fuori dal penitenziario attraverso un programma di reinserimento sociale supervisionato dall’Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna), il cui rispetto è vincolante per evitare la revoca della misura e il ritorno in cella.

Il naufragio della Costa Concordia, il processo e la sentenza

La Costa Concordia naufragò il 13 gennaio 2012. Una tragedia immane. Il bilancio fu drammatico: 32 vittime e migliaia di naufraghi. La nave aveva lasciato il porto di Civitavecchia con 4.200 persone a bordo quella stessa sera.

All’altezza del Giglio Schettino decise di effettuare il famigerato “inchino” come omaggio a un maître di bordo originario dell’isola e a un ex comandante della Costa che viveva lì. Ma la manovra fu sconsiderata.

La Costa Concordia impattò sugli scogli e si aprì un’enorme falla che la fece naufragare in poche ore. Il processo iniziò il 9 luglio 2013 a Grosseto. L’11 febbraio 2015 la sentenza, con la condanna del comandante a 16 anni (la procura ne aveva chiesti 26): 10 per omicidio colposo plurimo e lesioni, 5 per il naufragio e 1 per l’abbandono della nave. Il verdetto fu confermato in appello e in Cassazione il 12 maggio 2017.