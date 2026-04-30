Naufragio del Bayesian "non fu colpa solo della tempesta", perizia punta il dito sugli errori dell'equipaggio

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Secondo i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese, il Bayesian non sarebbe affondato solo per colpa della tempesta. In base alla perizia, dunque, sarebbero state le manovre sbagliate dell’equipaggio a causare la tragedia, al largo di Porticello, a Palermo, in cui persero la vita sette persone la notte del 19 agosto 2024.

Naufragio del Bayesian, cosa dice la perizia

Un gruppo di periti è stato incaricato dalla procura di Termini Imerese di stabilire la forza dell’evento climatico del 19 agosto 2024, quando lo yacht di lusso Bayesian fu inghiottito dal mare.

E l’esito della perizia è chiaro: c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci“.

ANSA

Insomma il maltempo, al largo di Porticello (Palermo) la notte in cui il Bayesian affondò c’era maltempo, ma non al punto da provocare il disastro che poi avvenne.

“Non fu colpa solo della tempesta”

La conclusione, dunque, è che il mega yacht davanti a Porticello non affondò solo per colpa della tempesta.

Secondo i periti a far colare a picco il veliero sarebbero state le manovre sbagliate dell’equipaggio: non ci furono, insomma, quella notte, una tempesta o un uragano tali da affondare il Bayesian.

Tra le possibili cause anche la sottovalutazione dell’evento e alcuni dispositivi di sicurezza che potrebbero non essere stati azionati come necessario.

L’inchiesta sul naufragio

L’inchiesta procede da un anno e mezzo, con la procura che indaga per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo: gli indagati sono il comandante James Cutfield e due membri dell’equipaggio (un ufficiale di macchina e un marinaio di guardia).

Dopo il recupero del relitto, avvenuto a giugno 2025, sono iniziate una serie di analisi tecniche.

Sarebbe poi emerso che l’acqua potrebbe essere entrata a bordo già prima del picco della tempesta, forse a causa di portelloni o bocche di aerazione non chiusi correttamente, causando l’affondamento in poco tempo.

Il naufragio e le vittime, cosa è successo quella notte

Il Bayesian, superyacht di 56 metri, è affondato al largo di Porticello (a pochi chilometri da Palermo) il 19 agosto 2024.

Nel naufragio persero la vita 7 persone su 22 occupanti, tra cui il magnate britannico Mike Lynch e sua figlia 18enne Hannah.

L’imbarcazione affondò in pochi minuti dopo essere stata colpita da condizioni meteorologiche avverse. Il fatto che il Bayesian si inabissò in brevissimo tempo, costrinse all’evacuazione una parte delle persone presenti ma impedì il soccorso ad altri.