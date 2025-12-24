Naufragio di migranti al largo della Libia denunciato da Sea Watch, oltre 116 morti e un solo sopravvissuto

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Centosedici migranti sono morti in un naufragio al largo della Libia. La tragedia è stata denunciata da Sea Watch: ci sarebbe un solo sopravvissuto che è stato tratto in salvo da un peschereccio tunisino. L’imbarcazione su cui viaggiavano era partita giovedì 18 dicembre ma già dalla notte del 19 si erano perse le tracce del barcone.

Strage di migranti sulle coste della Libia

Nuova tragedia nel Mediterraneo: 116 migranti sono morti in un naufragio al largo della Libia. C’è un solo sopravvissuto, tratto in salvo da un peschereccio tunisino.

A riportare la notizia è stata l’organizzazione umanitaria Sea Watch che ha confermato quanto era stato segnalato da Alarm Phone nelle scorse ore.

L’annuncio di Sea Watch: nuovo naufragio

Due giorni dopo la partenza, Alarm Phone aveva lanciato l’allerta su un barcone alla deriva di cui si erano perse le tracce: a bordo di esso c’erano 117 migranti partiti da Zuwarah, Libia, la sera del 18 dicembre.

Fin dalle prime ore si era temuto il peggio. Lo stesso Seabird, l’aereo che perlustra la zona, non era riuscito a individuare il barcone, facendo scattare l’allarme per un possibile naufragio.

“Alle 14 Alarm Phone è stata informata di un’imbarcazione partita da Zuwara con a bordo 117 persone. Abbiamo allertato la guardia costiera e le ong competenti, pur non avendo una posizione GPS. Per tutto il giorno abbiamo continuato a provare a contattare la barca tramite telefono satellitare, ma ancora una volta senza successo”, questa la prima nota diffusa.

L’unico sopravvissuto

La sera del 21 dicembre, la Ong ha parlato di quello che poi si è rivelato essere l’unico sopravvissuto: “Abbiamo ricevuto informazioni secondo cui alcuni pescatori tunisini avevano trovato un unico sopravvissuto su una barca di legno. L’uomo avrebbe dichiarato di essere partito da Zuwara due giorni prima e di essere l’unico sopravvissuto”.

Estremamente preoccupato, l’uomo aveva testimoniato che, poco dopo la partenza, le condizioni meteorologiche erano peggiorate drasticamente, con venti che avevano raggiunto i 40 km/h. Il sopravvissuto è stato poi trasferito in un ospedale in Tunisia.

Fonti italiane hanno confermato come nessuna imbarcazione proveniente dalla Libia sia arrivata all’isola di Lampedusa tra il 18 e il 21 dicembre. L’ultraleggero Seabird 3 della Sea Watch ha più volte perlustrato la zona in cui si ritiene sia avvenuto il naufragio “ma non ha trovato né sopravvissuti né tracce visibili di un recente naufragio”.