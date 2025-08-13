Naufragio di migranti al largo di Lampedusa, barcone si rovescia in mare: numerosi morti, soccorsi difficili

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tragedia nel mare di Lampedusa, dove un barcone carico di migranti si è ribaltato. Il bilancio provvisorio è di almeno 20 morti. Secondo le prime informazioni sull’imbarcazione si trovavano un centinaio di migranti. I dispersi sarebbero circa 30. Le operazioni di recupero sono in pieno svolgimento.

Naufragio a Lampedusa, migranti salvati e portati sull’isola

Il naufragio sarebbe avvenuto a circa 14 miglia a sud dell’isola di Lampedusa. I cadaveri, già recuperati dalla Guardia costiera, sono in viaggio verso il porto dell’isola.

Anche i superstiti sono stati tratti in salvo e sarebbero già arrivati a terra per ricevere assistenza e le prime cure. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del naufragio. Così come la conta dei morti è ancora in fase di definizione.

Un mezzo della capitaneria di porto impegnato in una precedente operazione di soccorso

97 migranti a bordo della piccola imbarcazione

Il punto esatto del naufragio è stato individuato a 12,9 miglia a sud ovest di Lampedusa. L’imbarcazione carica di migranti è stata avvistata intorno alle 11,15 di mercoledì 13 agosto da un elicottero del nucleo aeronavale della Guardia di Finanza, che stava pattugliando quel tratto di mare.

Le operazioni di soccorso sono state effettuate da una motovedetta della Guardia costiera, da un mezzo della Guardia di Finanza e da una nave della missione Frontex. Il barchino in metallo ospitava 97 migranti partiti due giorni fa dalle coste della Libia.

Secondo le informazioni raccolte tramite le testimonianze dei migranti, l’imbarcazione si sarebbe rovesciata dopo aver imbarcato acqua per diverse ore. Altre tre motovedette, due della Finanza e una della Guardia costiera, stanno partecipando alle operazioni di soccorso. Al momento i migranti ancora dispersi nel naufragio avvenuto al largo di Lampedusa sarebbero 7.

I migranti continuano a morire nel Mediterraneo centrale

Recentemente, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha pubblicato dati relativi al Mediterraneo centrale, indicando che almeno 370 persone sono decedute e 300 risultano disperse tra l’inizio dell’anno e il 9 agosto.

Nel medesimo periodo, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 14.063: 12.170 uomini, 1.295 donne, 453 minori e 145 persone di cui non sono disponibili informazioni sul genere. In questi giorni l’emergenza sbarchi si fa sentire anche in Spagna, nelle isole Baleari.

Qui, secondo gli ultimi dati, solo oggi sono arrivati 194 migranti, che si sono aggiunti ai 305 sbarcati nei giorni scorsi.