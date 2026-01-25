Naufragio di migranti nel Mediterraneo, oltre 50 morti in mare e un solo superstite gravissimo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Almeno 50 persone sono rimaste vittime di un naufragio nel Mediterraneo centrale. A testimoniare la strage l’unico superstite della barca piena di migranti partita dalla Tunisia, tratto in salvo dopo essere rimasto per circa 24 ore in mare aggrappato a un rottame. La conferma del naufragio è arrivata anche da Malta.

Il naufragio della barca con 50 migranti

Secondo quanto riferito dalle autorità della Valletta, l’imbarcazione sarebbe affondata nella giornata di venerdì 23 gennaio.

A darne notizia per prima è stata la ong Alarm phone, che da giorni stava seguendo il tragitto dei migranti e aveva lanciato l’allarme dopo che si erano perse le tracce della barca.

Il superstite

Come riportato da Repubblica, sarebbe soltanto uno il sopravvissuto al naufragio, adesso ricoverato in ospedale a Malta in condizioni gravissime.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo avrebbe riferito che l’imbarcazione è partita dalla Tunisia con a bordo 51 persone ed è rimasta in balia delle onde negli stessi giorni in cui nel mar Mediterraneo si è abbattuto il ciclone Harry, fino a ribaltarsi a causa delle condizioni meteorologiche che non hanno dato scampo ai migranti.

Il superstite è riuscito a salvarsi rimanendo attaccato al relitto e mantenendosi a galla alla deriva per quasi un giorno.

Il naufragio al largo della Grecia

Nella giornata di domenica 25 gennaio, come riferito da Adnkronos, un altro naufragio si sarebbe verificato al largo dell’isola greca di Ikaria, nel nord del Mar Egeo, in cui sono morti almeno una donna e un bambino.

“Cinquanta migranti sono stati recuperati e sono stati presi in carico dalle autorità, ma altre tre persone risultano ancora disperse” ha dichiarato una portavoce della guardia costiera ellenica, spiegando che le operazioni di salvataggio sono ancora in corso, anche tramite l’intervento dei sommozzatori.

Come sottolineato dall’emittente televisiva Ert, i soccorsi sono particolarmente complicati a causa dei venti proibitivi forza 6 sulla scala di Beaufort.

Si tratta dell’ultimo di una lista di naufragi che, come riportato dai dati dell’Unhcr (l’Alto Commissariato delle nazioni unite per i rifugiati), hanno causato nel 2025, soltanto nelle acque greche, 107 tra morti e dispersi.