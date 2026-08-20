Naufragio in Nigeria, imbarcazione sovraccarica si capovolge. 40 bambini tra le vittime

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbe di almeno 43 morti il bilancio provvisorio del naufragio avvenuto nello Stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria, dove il 20 agosto un’imbarcazione sovraccarica si sarebbe capovolta vicino alla località di Gorau, nell’area amministrativa di Goronyo. Tra le vittime ci sarebbero soprattutto bambini.

Naufragio in Nigeria, cosa è successo

Come riporta Reuters, le operazioni di ricerca e soccorso sarebbero ancora in corso e il numero delle persone che si trovavano a bordo non è stato ancora definito con certezza.

Secondo alcune testimonianze l’imbarcazione trasportava più di 70 persone, mentre altre fonti locali parlano di 57 passeggeri.

Almeno 16 persone sarebbero state tratte in salvo, mentre le autorità continuerebbero a cercare eventuali dispersi.

Abdulkadir Yusuf, responsabile locale dell’Autorità nazionale per le vie navigabili interne, avrebbe riferito che dopo il ribaltamento dell’imbarcazione sono stati recuperati circa 40 corpi di bambini.

Un bilancio successivo fornito da Nasiru Adamu, membro dell’assemblea legislativa dello Stato di Sokoto, avrebbe portato il numero complessivo delle vittime a 43.

Le squadre di soccorso starebbero continuando a lavorare nell’area dell’incidente.

Le vittime

Secondo quanto raccontato da un residente e riportato da Reuters, l’imbarcazione avrebbe trasportato proprietari terrieri e lavoratori agricoli diretti verso le aree utilizzate per la raccolta del riso.

La stessa fonte ha parlato di più di 70 persone a bordo al momento del naufragio.

Un’altra testimonianza ha invece indicato un numero inferiore, pari a 57 persone.

La discrepanza rende ancora difficile stabilire quanti passeggeri risultino effettivamente dispersi.

Le autorità dovranno inoltre chiarire le cause esatte dell’incidente e verificare le condizioni dell’imbarcazione prima della partenza.

Le cause dei frequenti incidenti fluviali in Nigeria

I naufragi sui fiumi e sui corsi d’acqua della Nigeria sono relativamente frequenti.

Tra le cause indicate più spesso dalle autorità e dagli esperti figurano il sovraffollamento delle imbarcazioni, la manutenzione insufficiente dei mezzi e il mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Anche l’applicazione non sempre efficace delle regole sul trasporto fluviale contribuisce ad aumentare i rischi, soprattutto nelle zone rurali dove le imbarcazioni rappresentano uno dei principali mezzi per spostarsi tra villaggi e aree agricole.

Il nuovo incidente arriva pochi mesi dopo un’altra tragedia avvenuta nel Paese.

Il precedente

A gennaio 2026 almeno 25 persone erano morte nello Stato di Yobe, nel nord-est della Nigeria, dopo il ribaltamento di un’altra imbarcazione.

In quel caso il mezzo aveva iniziato a imbarcare acqua prima di capovolgersi.