Naufragio nel canale di Sicilia, 80 dispersi. Il racconto dei migranti sopravvissuti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Si cercano circa 80 dispersi dopo un naufragio avvenuto il 4 aprile nella zona Sar Libica. Sarebbero 32, secondo le prime stime provvisorie, i migranti sopravvissuti e tratti in salvo dopo il ribaltamento dell’imbarcazione su cui viaggiavano. Gli stessi superstiti avrebbero raccontato ai soccorritori che sarebbero partiti in 110.

Naufragio in zona Sar libica, cosa è successo

Come riportato da Rainews, il viaggio sarebbe iniziato nella notte tra venerdì 3 aprile e sabato 4 aprile da una località vicino a Tripoli, in Libia, a bordo di un barcone di legno lungo circa 12-15 metri.

A bordo ci sarebbero state persone provenienti da Pakistan, Bangladesh ed Egitto.

Secondo le ricostruzioni, il barcone si sarebbe rovesciato dopo circa 15 ore di navigazione.

Le condizioni del mare, descritto come mosso, avrebbero provocato infiltrazioni d’acqua fino a causare il ribaltamento dell’imbarcazione.

Le operazioni di soccorso

I migranti sarebbero rimasti in mare per diverse ore prima di essere soccorsi.

ANSA riferisce che il barcone sarebbe stato intercettato da un aereo della Guardia costiera durante un’attività di pattugliamento e che subito dopo sarebbe scattato l’allarme.

Le operazioni di soccorso avrebbero coinvolto anche due navi mercantili, la Saavedra Tide e la Ievoli Grey, che si trovavano nella zona.

I due equipaggi avrebbero lanciato zattere di salvataggio e recuperato i naufraghi.

Successivamente, la motovedetta CP327 della Guardia costiera italiana avrebbe preso in carico i sopravvissuti e li avrebbe trasportati a Lampedusa.

Durante le operazioni sarebbero stati recuperati anche due corpi senza vita.

Le testimonianze e le segnalazioni delle ong

Alcuni dettagli del naufragio sono stati diffusi dalle organizzazioni non governative impegnate nel Mediterraneo.

L’ong Mediterranea ha contribuito alla ricostruzione dell’accaduto, mentre Sea-Watch ha segnalato la presenza dell’imbarcazione in difficoltà anche sui social.

Secondo RaiNews, un altro velivolo, il Seabird 2, avrebbe individuato un’imbarcazione ribaltata con alcune persone aggrappate allo scafo e altre disperse in acqua.

Le navi presenti nelle vicinanze sarebbero quindi intervenute per prestare soccorso.

L’arrivo a Lampedusa e le condizioni dei sopravvissuti

I 32 migranti salvati sarebbero stati condotti a Lampedusa, dove sarebbero stati trasferiti nell’hotspot dell’isola.

Tra loro ci sarebbe anche un minore non accompagnato.

Le condizioni dei sopravvissuti sarebbero state descritte come critiche dal punto di vista psicologico.

RaiNews riferisce che i naufraghi sarebbero in stato di forte choc dopo le ore trascorse in mare aperto.

Una volta arrivati a terra, sarebbero stati sottoposti a controlli medici e rifocillati.

Al momento verrebbero lasciati riposare e saranno ascoltati nelle prossime ore per ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell’accaduto.

Cosa sono le zone Sar, Search and Rescue

Come descritto da Panorama, le zone Sar (Search and Rescue) sono aree marittime nelle quali uno Stato è responsabile del coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso.

Queste aree sono definite dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo adottata nel 1979 dall’Organizzazione marittima internazionale.

L’obiettivo è garantire un sistema coordinato per intervenire rapidamente in caso di emergenze in mare.

Nel Mediterraneo centrale esistono quattro principali zone Sar: quella italiana, quella maltese, quella libica e quella tunisina.

La zona libica è stata istituita nel 2017, mentre quella tunisina nel 2024, nell’ambito di accordi con l’Italia.

L’Italia coordina le operazioni attraverso il Centro di coordinamento del soccorso marittimo con sede a Roma.

La gestione della zona Sar libica è stata più volte oggetto di critiche a livello internazionale per le difficoltà operative e di coordinamento.