Nave della Marina messicana contro il ponte di Brooklyn a New York, morti e feriti dopo lo schianto

Una nave scuola della Marina militare messicana ha urtato il ponte di Brooklyn, due marinai sono morti nell’incidente e 19 persone sono rimaste ferite, alcune in gravi condizioni. I tre alberi del brigantino, imbarcazione simile alla Amerigo Vespucci, hanno toccato l’iconico ponte, spezzandosi in cima.

L’urto della nave contro il ponte di Brooklyn

Le punte spezzate della nave scuola Cuauhtémoc si sono abbattute con violenza sul ponte della nave, creando un forte contraccolpo. Tra i feriti gravi ci sono due marinai che si trovavano in cima agli alberi.

La nave ha perso potenza mentre il capitano stava manovrando, e si è diretta verso la spalla del ponte sul lato di Brooklyn, ha detto in una conferenza stampa il capo delle operazioni speciali della polizia di New York, Wilson Aramboles.

Fonte foto: ANSA

Gli alberi spezzati della nave scuola che ha urtato il ponte di Brooklyn

Ad assistere alla scena c’è stata una folla di persone che stavano riprendendo il transito dell’imbarcazione. Nei video postati online si sentono le urla di chi ha assistito alla scena.

La Marina messicana ha annunciato l’apertura di un’inchiesta.

Al momento dell’incidente la nave stava salpando da New York. Il dipartimento dei trasporti di New York ha reso noto su X che “non ci sono segni di danni strutturali al ponte di Brooklyn, sebbene le ispezioni siano ancora in corso”. Il ponte, che collega Brooklyn a Manhattan, è rimasto chiuso per circa 40 minuti.

I soccorsi ai feriti

Nessun marinaio è finito in acqua ma a bordo sono saliti i soccorritori che hanno trasportato i feriti in ospedale.

La Cuauhtémoc è una nave costruita in Spagna più di 40 anni fa ed era impegnata in una crociera di addestramento. A bordo ha un equipaggio di 277 marinai, per lo più cadetti.

Le immagini condivise online mostrano la Cuauhtemoc, con le vele ammainate e le luci natalizie drappeggiate sul sartiame, mentre i suoi tre alberi si spezzano – uno dopo l’altro – al passaggio sotto il ponte, schiantandosi nell’East River.

Cosa sapere sulla nave Cuauhtémoc

Gli alberi della nave messicana raggiungono un’altezza di 43 metri mentre la parte inferire del ponte di Brooklyn è a un’altezza di 41 metri dal livello del fiume.

“Stasera, la nave a vela Cuauhtemoc della Marina messicana ha perso potenza e si è schiantata contro il ponte di Brooklyn”, ha scritto il sindaco di New York, Eric Adams su X.

“Al momento, delle 277 persone a bordo, 19 hanno riportato ferite, 2 delle quali sono in condizioni critiche, e altre 2 sono purtroppo decedute a causa delle ferite riportate”, ha aggiunto.