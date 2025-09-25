Nave Alpino inviata da Crosetto verso Flotilla dopo Fasan: "Dispone di altre capacità", ha siluri e missili

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo la Fasan, verso la Global Sumud Flotilla si muove anche la fregata lanciamissili Alpino. A darne notizia è il ministro della Difesa Guido Crosetto. “Non è nostra intenzione muovere le navi militari per porre guerra a un Paese amico”, ha dichiarato.

Crosetto condanna l’attacco alla Flotilla: inviata anche l’Alpino

Il ministro Guido Crosetto è intervenuto all’informativa alla Camera per rispondere dell’attacco subito dalla Global Sumud Flotilla.

Ha raccontato gli eventi della notte tra il 23 e il 24 settembre e ha condannato l’attacco alle imbarcazioni con scopo umanitario: “Quanto accaduto riguarda da vicino il nostro Paese perché riguarda la sicurezza dei nostri connazionali in acque internazionali”, ha dichiarato.

ANSA In foto la fregata Alpino

Da qui la forte condanna per quanto accaduto: “Azioni di questo tipo condotte contro unità civili rimangono e sono totalmente inaccettabili”, ha aggiunto.

Ha inoltre fatto notare come la manifestazione Flotilla sia pacifica e come tale debba essere tutelata dalle regole e dal diritto internazionale.

Crosetto non fa riferimento a Israele come possibile autore dell’attacco e fa notare che ancora nessuno ha rivendicato l’uso delle bombe incendiarie contro le imbarcazioni in viaggio a sud di Creta.

Due fregate per la Flotilla: dopo Fasan anche Alpino

Dopo l’invio della fregata multiruolo Fasan della Marina militare, Crosetto ha dato l’ok per l’invio nell’area di una seconda nave della Marina italiana. Si tratta della fregata lanciamissili Alpino.

Questa è lunga 144 metri e ha una configurazione dalle notevoli capacità operative. Inoltre presenta capacità di aiuto alla popolazione, oltre che le normali operazioni militari marittime.

L’Alpino è pensata sia per il combattimento, infatti è dotata di missili, sia per dimostrare interesse nella protezione della libera navigazione e fornire aiuto umanitario e soccorso in caso di calamità naturale.

Viene inviata perché, come fa notare Crosetto, “a tutti noi sta a cuore il destino di un italiano. Quello che vorrei è che gli aiuti che la Flotilla sta portando a Gaza arrivassero a Gaza e che le persone coinvolte non possano avere danni”.

Per questo sono state inviate le due fregate a rispondere a ogni evenienza che si avvicini alla flotta.

La risposta di Schlein

Dopo l’intervento di Crosetto, è arrivata la dura risposta di Elly Schlein. Questa ha replicato a quanto dichiarato dalla premier Giorgia Meloni al margine dell’Assemblea generale dell’ONU tenutasi a New York. La presidente del Consiglio infatti ha attaccato la Flotilla parlando non di azione umanitaria, ma di volontà di attaccare il suo governo.

Schlein ha commentato: “La Flotilla fa dispetto a lei, al governo? Esca dalla megalomania, sulla Flotilla ci sono 44 delegazioni di Paesi diversi”. L’accusa è quella di fare la vittima e di dividere la nazione, di usare un palcoscenico internazionale per attaccare l’opposizione e di strumentalizzare il sentimento del Paese, che invece è sceso in piazza in massa per dimostrare l’interesse verso la questione palestinese.

Sulla possibilità che gli aiuti possano arrivare in qualsiasi momento, Schlein fa notare che da settimane chiedono al governo di aprire un canale via terra per gli aiuti attraverso la Giordania e che sono stati raccolti oltre 500 tonnellate di aiuti grazie alla solidarietà di Music for Peace, ma ancora nulla è entrato.