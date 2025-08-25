Nave da crociera Msc World Europa in avaria al largo di Ponza, passeggeri bloccati in mezzo al mare

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Oltre 8.500 persone a bordo della nave da crociera Msc World Europa risultano bloccate al largo dell’isola tirrenica di Ponza. La Guardia Costiera ha comunicato di aver inviato sul posto due rimorchiatori per assistere l’imbarcazione, fiore all’occhiello della flotta, finita in avaria per un guasto elettrico ai motori. La situazione è sotto controllo: passeggeri ed equipaggio possono contare su tutti i servizi essenziali e le condizioni meteo-marine sono favorevoli per le operazioni di soccorso.

I soccorsi al largo di Ponza

La nave da crociera ha registrato l’avaria intorno alle 07.25 di lunedì 25 agosto, mentre si trovava a circa 8 miglia nautiche al largo dell’isola di Ponza, durante la navigazione da Genova a Napoli.

Sull’imbarcazione sono presenti 6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio. Tutti i servizi essenziali sono assicurati dai generatori. Non si registra al momento nessun ferito o situazione situazione d’emergenza tra le persone a bordo.

Una vista dall’interno della Msc World Europa

L’avaria alla Msc World Europa

La Guardia Costiera è intervenuta in via cautelativa sul posto con un elicottero e due motovedette, CP 308 e CP 280, arrivate rispettivamente da Ponza e da Napoli, oltre ai rimorchiatori che dovrebbero poi condurre l’imbarcazione nel porto partenopeo.

I tecnici specializzati della Msc sono saliti a bordo dell’imponente nave da crociera per risolvere l’avaria.

La situazione è costantemente monitorata dal Centro secondario di Soccorso marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia tramite il contatto continuo con la nave e l’armatore e anche attraverso i propri sistemi di controllo del traffico marittimo.

La situazione a bordo

All’agenzia Agtw, uno dei passeggeri ha raccontato la situazione a bordo della Msc World Europa, spiegando come le eliche siano ferme già dalle prime ore della mattina.

“Praticamente i servizi sono attivi però è arrivata la guardia costiera è salito qualcuno a bordo, è dalle 5 e mezzo di questa mattina che siamo con i motori spenti, praticamente la nave è operativa dal punto di vista logistico però per quanto riguarda l’autonomia è tutto fermo, i motori sono ancora bloccati”