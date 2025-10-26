Nave da guerra Usa a Trinidad a pochi chilometri dal Venezuela, Maduro accusa Trump di preparare una guerra

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una nave da guerra statunitense è arrivata a Trinidad e Tobago, l’arcipelago caraibico a circa dieci chilometri dalle coste del Venezuela. L’arrivo della USS Gravely, ufficialmente per esercitazioni militari con Trinidad, è destinato a far salire ancora di più la tensione tra gli Stati Uniti e il regime di Nicolas Maduro. Anche perché segue l’annuncio del presidente Donald Trump dell’invio in zona della portaerei Ford, l’ammiraglia della flotta Usa e la più grande del mondo, per rafforzare la campagna militare contro i trafficanti di droga.

La Uss Gravely a Trinidad e Tobago

Una nave militare statunitense è arrivata oggi, domenica 26 ottobre, a Trinidad e Tobago.

Si tratta della USS Gravely, un cacciatorpediniere lanciamissili più volte impegnato in missioni all’estero, l’ultima nel Mar Rosso contro gli Youthi in Yemen.

L’arrivo della nave insieme a un’unità di marines era stato annunciato giovedì dal governo locale per delle esercitazioni congiunte con le forze armate di Trinidad.

Maduro accusa Trump di preparare una guerra

La presenza di una nave da guerra americana a pochi chilometri dalle coste del Venezuela è destinata a far salire ulteriormente la tensione tra gli Stati Uniti e il Paese sudamericano.

L’amministrazione Trump ha lanciato nelle scorse settimane una campagna militare al largo del Venezuela per contrastare il traffico di droga.

Secondo il regime di Nicolas Maduro la droga non c’entra nulla: il presidente statunitense Donald Trump starebbe “preparando una guerra” per rovesciare il governo venezuelano.

Intanto il presidente brasiliano Lula, durante un bilaterale in Malesia, ha proposto a Trump di fare da mediatore tra Washington e Caracas.

L’ammiraglia Usa verso il Venezuela

Appena due giorni fa il Pentagono ha annunciato l’invio nei Caraibi della portaerei USS Gerald R. Ford, la più grande del mondo.

L’ammiraglia della flotta statunitense raggiungerà nei prossimi giorni il Mar dei Caraibi assieme al suo gruppo d’assalto, composto dall’incrociatore Normandy e dai cacciatorpediniere Thomas Hudner, Ramage, Carney e Roosevelt.

Tutte unità che si aggiungeranno a quelle già dispiegate nell’area in quella che Trump ha definito “guerra al narcotraffico”.

Le tensioni tra Usa e Venezuela

Le tensioni tra Usa e Venezuela si sono acuite dall’inizio di settembre, quando l’amministrazione Trump ha lanciato una campagna militare contro i trafficanti di droga.

Negli ultimi due mesi le forze armate statunitensi hanno colpito e affondato almeno nove imbarcazioni al largo del Venezuela, in acque internazionali, uccidendo decine di persone.

Attacchi militari resi possibili dal fatto che la Casa Bianca ha inserito nell’elenco delle organizzazioni terroristiche diversi gruppi venezuelani di narcotrafficanti.

L’amministrazione Trump sostiene di aver colpito navi che stavano trasportando droga verso gli Stati Uniti, ma non ha mai fornito alcun tipo di prova, nonostante le numerose richieste arrivate, anche dal Congresso.

Secondo molti esperti si tratta di azioni illegali. Pochi giorni fa un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha confermato che l’uso della forza letale in acque internazionali senza un’adeguata base giuridica costituisce “esecuzioni extragiudiziali“.

Diversi esperti hanno messo in dubbio l’effettiva utilità di questi attacchi nei Caraibi nel contrastare i narcotrafficanti, dato che il grosso dei traffici passa per altre vie, in particolare dal Messico.

Sostenendo che la campagna militare lanciata da Trump, candidato al Nobel per la pace, sarebbe soltanto uno strumento di pressione sul regime di Maduro.