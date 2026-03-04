Nave dell'Iran affondata in Sri Lanka da sottomarino Usa, 80 morti e 148 dispersi: il video dell'attacco

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’esercito americano ha pubblicato su X, sul profilo ufficiale del Pentagono, il video dell’attacco operato con un sottomarino, da cui sono stati lanciati siluri contro la nave da guerra iraniana IRIS Dena nell’Oceano Indiano, al largo dello Sri Lanka. Secondo il viceministro degli Esteri dello Sri Lanka, Arun Hemachandra, almeno 80 persone a bordo dell’imbarcazione affondata sono morte in quello che viene descritto come l’attacco più mortale contro una nave da guerra eseguito da un sottomarino Usa dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi.

Iran, nave affondata in Sri Lanka da un sottomarino Usa

Secondo le prime informazioni, almeno 80 persone sono decedute nell’attacco contro la IRIS Dena. Lo Sri Lanka, dopo che la nave è stata affondata, ha subito dato il via alle operazioni di soccorso in mare, portando in salvo 32 marinai.

Il ministro degli Esteri, Vijitha Herath, ha spiegato che i sopravvissuti sono stati trasferiti in ospedale, sulla terraferma. Inoltre, ci sono almeno altre 148 persone che risultano disperse. Probabilmente il bilancio dei decessi si aggraverà nelle prossime ore.

ANSA

“Abbiamo trovato delle persone che galleggiavano sull’acqua, le abbiamo salvate e, più tardi, quando abbiamo indagato, abbiamo scoperto che quelle persone provenivano da una nave iraniana“, ha riferito il portavoce della Marina dello Sri Lanka, Budhika Sampath, ripreso dalla Bbc.

La fregata IRIS Dena era totalmente affondata e quando le imbarcazioni di soccorso sono giunte nel punto in cui si trovava prima di essere colpite hanno visto solamente una chiazza di petrolio.

Il Pentagono: “La fregata pensava di essere al sicuro”

A confermare l’attacco è stato il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth che ha definito l’offensiva come una prova della portata globale della guerra americana contro l’Iran.

“Un sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana che pensava di essere al sicuro in acque internazionali. Invece, è stata affondata da un siluro”, ha dichiarato il capo del Pentagono, parlando con i giornalisti.

Sempre con i cronisti, ha definito l’affondamento della fregata una “morte silenziosa”.

Poco prima del siluramento della nave, un missile partito dall’Iran è stato neutralizzato in Turchia.

Le caratteristiche della IRIS Dena

La IRIS Dena era lunga 94 metri, dislocava 1.500 tonnellate ed è stata la prima fregata iraniana a essere equipaggiata con quattro motori “Bonyan 4”.

Era inoltre armata con molti missili e con un sistema di lancio verticale, oltre ad avere un apparato di controllo del tiro teoricamente in grado di intercettare 40 bersagli e di scontrarsi con cinque bersagli simultaneamente.

In particolare, era equipaggiata con missili terra-aria e quattro missili antinave Qader, un cannone navale Fajr-27 da 76 millimetri e un cannone antiaereo Fath-40 da 40 millimetri, due Oerlikon da 20 millimetri, due mitragliatrici pesanti da 12,7 millimetri e due lanciasiluri tripli da 533 millimetri. Disponeva di un radar Asr, con copertura a 360 gradi in un raggio di 300 chilometri.

La nave è stata distrutta da un siluro Mk48 ad alte prestazioni dal costo di 3,5 milioni di dollari. Si tratta di un’arma in grado di colpire un obiettivo a 70 chilometri di distanza.

La IRIS Dena, al momento dell’attacco, stava tornando dall’International Fleet Review 2026, una esercitazione marittima internazionale tenutasi a Visakhapatnam, in India.