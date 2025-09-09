Nave di Global Sumud Flotilla "colpita da un drone", il duro video di Francesca Albanese contro Israele

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Anche Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, è arrivata al porto di Sibi Bou Said in Tunisia, dove si trova la Global Sumud Flotilla. A seguito del presunto attacco di un drone contro la Family Boat, la più grande delle imbarcazioni della flottiglia diretta a Gaza, Albanese si scaglia contro lo stato di Israele, accusato di aggressione contro la sovranità tunisina.

Le parole di Francesca Albanese

Sul luogo di attracco delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in Tunisia è giunta anche Francesca Albanese.

A seguito della scoperta di quello che sembra essere l’attacco di un drone, la relatrice Onu ha rilasciato una determinata dichiarazione.

ANSA Immagini dell’attacco contro la Family Boat della Global Sumud Flotilla

Seppur l’attacco sia da confermarsi, Albanese sottolinea come ci siano “un precedente di attacchi contro la Flotilla e recenti dichiarazioni contro la Flotilla”.

Recentemente, prosegue Albanese, contro la GSF sono giunte “minacce direttamente da Israele”. E non vi è “nessun altro stato” a proteggere la Flotilla “oltre alla Tunisia, che ha creato un porto”.

Se l’attacco sarà confermato, secondo Albanese dovrà essere considerato “un assalto e un’aggressione contro la Tunisia e contro la sovranità tunisina”.

“Non possiamo continuare a tollerare tutto questo e a normalizzare l’illegalità” è l’appello della giurista italiana.

La Global Sumud Flotilla non si ferma

La Family Boat, la nave principale della Global Sumud Flotilla, non ha riportato danni sostanziali nonostante l’incendio.

Nessuno dei membri dell’equipaggio dai fini umanitari è stato ferito nel corso dell’incidente. E la missione della flotta diretta in Palestina prosegue.

“Gli atti di aggressione volti a intimidire e a far deragliare la nostra missione non ci scoraggeranno” scrive l’associazione su Instagram.

“La nostra missione pacifica per rompere l’assedio di Gaza e dimostrare solidarietà al suo popolo continua con determinazione e risolutezza” si conclude il messaggio.

Le indagini sull’attacco del drone

L’imbarcazione colpita batte bandiera portoghese e ospita i membri del Comitato Direttivo della GSF, tra cui l’attivista Greta Thunberg.

È in corso un’indagine sull’accaduto e l’associazione umanitaria promette di rendere immediatamente note tutte le informazioni disponibili.

Le autorità tunisine smentiscono, tuttavia, “attacchi esterni” o “atti ostili” e ritengono “infondate” le ipotesi su un attacco drone.

Dopo le prime indagini preliminari, la Guardia nazionale della Tunisia ipotizza un incendio divampato su uno dei giubbotti di salvataggio a causa di un accendino o un mozzicone di sigaretta.