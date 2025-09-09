Nave Family della Global Sumud Flotilla colpita dal drone, i video dell'esplosione che smentiscono la Tunisia
I video che mostrano l’attacco di un drone sulla nave Family, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla
I video pubblicati sui canali social dell’associazione della Global Sumud Flotilla confermano l’attacco di un drone alla nave Family Boat, la più grande della flotta, su cui viaggia anche l’attivista Greta Thunberg. Subito dopo i fatti, la Guardia nazionale della Tunisia aveva smentito l’attacco, parlando di un generico incendio a bordo dell’imbarcazione.
- Il video dalla nave Family Boat
- La Tunisia nega la presenza di un drone
- La conferenza stampa della Global Sumud Flotilla
Il video dalla nave Family Boat
Il video diffuso sui social dell’associazione Global Sumud Flotilla non lascia adito a dubbi.
Le immagini mostrano una striscia di fuoco scendere chiaramente dal cielo e scagliarsi contro l’imbarcazione Family Boat.
Un secondo filmato mostra l’attacco da una prospettiva interna e si vedono le due persone a bordo alzare gli occhi al cielo con paura, poi un boato e la luce delle fiamme.
L’equipaggio ha in seguito mostrato i danni causati dall’incendio sul ponte principale e nella stiva utilizzata come locale di stoccaggio.
La Tunisia nega la presenza di un drone
Quando il drone ha colpito la Family Boat, la flottiglia si trovava in acque tunisine, poco a largo del porto di Sibi Bou Said.
Nei momenti seguiti all’accaduto, la Guardia nazionale della Tunisia ha dichiarato “infondate” le ipotesi su un attacco, affermando di non aver rilevato “nessun drone”.
“Secondo i primi accertamenti, si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio” ha dichiarato all’Afp il portavoce Houcem Eddine Jebabli.
“Le indagini sono in corso e non sono stati rilevati droni” si legge anche sui messaggi diffusi dalle istituzioni tunisine su Facebook.
La conferenza stampa della Global Sumud Flotilla
L’associazione Global Sumud Flotilla ha rilasciato un comunicato ufficiale sull’accaduto, annunciando una conferenza stampa imminente.
“Sarà tenuta una conferenza stampa per aggiornare i media e il pubblico sull’attacco contro una delle imbarcazioni” si legge.
“Mentre tutti i membri dell’equipaggio sono salvi, – scrive la GSF – i dettagli sull’attacco restano limitati”.
La GSF anticipa che la conferenza stampa conterrà una dichiarazione di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
Previste anche le testimonianze delle persone che si trovavano a bordo della Family Boat al momento dell’attacco.
Nel corso dell’incontro, previsto alle ore 10:00 della mattina di martedì 9 settembre (le 11:00 in Italia), si rilasceranno aggiornamenti sulla missione della Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia.