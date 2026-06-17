Nave russa Admiral Grigorovich spara nel Canale della Manica, paura per due inglesi a bordo di uno yacht

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caso della nave russa Admiral Grigorovich che ha sparato alcuni colpi di avvertimento nel Canale della Manica dopo che uno yacht si è avvicinato all’imbarcazione in modo considerato “pericoloso” ha alzato ulteriormente il livello della tensione internazionale. La coppia di pensionati britannici che era a bordo dello yacht ha descritto la vicenda come “surreale” e definito gli spari “completamente inutili”. Critico Sir Keir Starmer: “Atto scellerato”.

Il racconto degli inglesi a bordo dello yacht

La coppia di pensionati britannici a bordo dello yacht che si sarebbe avvicinato “pericolosamente” alla nave Admiral Grigorovich, spingendo quest’ultima a esplodere colpi di avvertimento nel Canale della Manica, ha raccontato l’esperienza “surreale” vissuta alla Bbc.

Jane Kelvey ha riferito che non erano “sulla rotta di collisione” dell’imbarcazione russa. Dopo che quest’ultima ha segnalato la sua presenza, ha raccontato ancora, “abbiamo virato immediatamente di due gradi a sinistra, in modo che potessero vedere che avevamo cambiato rotta deliberatamente, il che significava che li avevamo visti“.

Il racconto è proseguito così: “Circa un minuto dopo hanno dato altri cinque colpi di clacson, immediatamente seguiti da quattro o cinque raffiche di armi leggere“.

Jane Kelvey ha spiegato: “A nostro avviso non era un colpo diretto a noi, ma un fuoco di avvertimento lanciato in aria“.

Gli spari sono stati definiti “completamente inutili“. “Per quanto ci riguardava, non si trattava di un incidente finché non sono iniziati gli spari”, ha aggiunto.

La versione del ministero della Difesa russo

Il ministero della Difesa della Russia ha fornito la sua versione dei fatti, dichiarando che lo yacht si stava avvicinando in modo “pericoloso” alla nave da guerra Admiral Grigorovich, che avrebbe aperto il fuoco con i fucili contro lo yacht dopo aver tentato più volte di contattarlo via radio e dopo aver lanciato razzi di segnalazione.

Secondo il ministero russo, i marinai dell’Admiral Grigorovich hanno agito in “stretta conformità con le normative internazionali sulla navigazione”.

La reazione di Sir Keir Starmer

Sir Keir Starmer ha commentato i fatti sottolineando che “quanto accaduto nel Canale della Manica è profondamente preoccupante“.

“È stato un atto sconsiderato” ha aggiunto ancora il primo ministro britannico.

L’incidente si è verificato a pochi giorni di distanza dall’intercettazione, da parte dei Royal Marine Commandos, di una petroliera della flotta ombra russa che trasportava petrolio soggetto a sanzioni sempre nel Canale della Manica, domenica scorsa.