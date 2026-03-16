Nave russa alla deriva fra Lampedusa e Malta, "rischio inquinamento ed esplosione": l'allarme del Governo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La Arctic Metagaz, la petroliera russa danneggiata alla deriva da giorni nel mar Mediterraneo, è a 37 miglia marine dalle acque territoriali di Malta e a 43 da quelle italiane nel canale di Sicilia. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha parlato di rischi enormi e di una possibile bomba ambientale. L’equipaggio è stato recuperato e si stima che a bordo della nave ci siano 700 tonnellate di carburante più il gas liquefatto trasportato.

La nave russa alla deriva verso Malta, gli aggiornamenti

La petroliera Arctic Metagaz, la nave russa alla deriva nel Mediterraneo, è monitorata dall’alto costantemente dall’aviazione maltese.

Dopo giorni alla deriva ora la nave è a 37 miglia marine dalle acque territoriali di Malta e a 43 da quelle italiane nel Canale di Sicilia.

ANSA

Oltre che dalle autorità maltesi, la petroliera è monitorata a distanza anche dalla nave italiana Diciotti.

Allarme del Governo: “Rischio inquinamento ed esplosione”

L’allarme ambientale è scattato ed è un vero e proprio allarme rosso, come confermato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, a Radio24.

“I rischi sono enormi, siamo di fronte a una bomba ambientale che rischia di fare danni seri in tutta l’area circostante del Mar Mediterraneo”, ha detto.

Secondo Mantovano l’imbarcazione aveva “in partenza circa 53mila metri cubi di gas, 4.500 tonnellate di olio grezzo e un quantitativo leggermente inferiore di gasolio“.

Il divieto di avvicinamento

Quanto carburante ci sia ancora a bordo non è chiaro ma si stima che sulla Arctic Metagaz ci siano 700 tonnellate di carburante più il gas liquefatto trasportato.

Non c’è invece l’equipaggio a bordo, che era già stato recuperato dopo l’incidente.

Le autorità maltesi hanno stabilito un divieto di avvicinamento alla petroliera al sotto dei 7 kilometri perché c’è il rischio, ha confermato Mantovano, che possa “esplodere da un momento all’altro”.

Arctic Metagaz, cosa sappiamo della petroliera russa

La Arctic Metagaz farebbe parte della cosiddetta “flotta ombra” che la Russia impiega per aggirare le sanzioni internazionali.

Lunga 277 metri, la nave era salpata dal porto artico di Murmansk. Tra il 3 e il 4 marzo, mentre era in navigazione al largo della Libia, ci sono state esplosioni e un incendio a bordo.

L’intero equipaggio è stato evacuato: probabilmente si è trattato di un attacco con droni per cui Mosca ha accusato l’Ucraina di aver compiuto un “attacco terroristico”.