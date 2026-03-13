Nave russa carica di gasolio alla deriva tra Lampedusa e Malta, rischio disastro ecologico nel Mediterraneo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tonnellate di metallo, gasolio e gas liquefatto alla deriva nel Mediterraneo. Da giorni una nave metaniera russa, la Arctic Metagaz, danneggiata e senza equipaggio, è in balia dei venti nel Canale di Sicilia, tra Lampedusa e Malta. Si teme un disastro ambientale, dato che a bordo ci sono 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto da 60 mila tonnellate. A Palazzo Chigi si è tenuto un vertice presieduto dalla premier Giorgia Meloni per fare il punto della situazione.

Petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo

Da giorni c’è una petroliera russa alla deriva, senza equipaggio, al largo delle coste italiane, nel Canale di Sicilia.

Si tratta della Arctic Metagaz, una nave che farebbe parte della cosiddetta “flotta ombra” che Mosca impiega per aggirare le sanzioni internazionali.

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Salpata dal porto artico di Murmansk, trasportava 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas naturale liquefatto da 60 mila tonnellate.

Mentre era in navigazione al largo della Libia, tra il 3 e il 4 marzo ci sono stati esplosioni e un incendio a bordo – forse un attacco con droni – tali da costringere all’evacuazione dell’intero equipaggio.

La Arctic Metagaz tra Lampedusa e Malta

Rimasta senza controllo, la nave metaniera, lunga 277 metri, è alla deriva in mezzo al Mediterraneo.

Il gigante d’acciaio ha iniziato a muoversi, in balia dei venti, e per via del suo carico cresce il rischio di un disastro ambientale.

Inizialmente la Arctic Metagaz aveva iniziato ad avvicinarsi a Lampedusa, poi il vento è cambiato e la sta spingendo verso est.

Attualmente la nave si trova in acque internazionali, a oltre 30 miglia da Linosa.

“La situazione è sotto controllo”, ha dichiarato Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa, la nave con il vento tende a “scarrocciare verso Malta“.

Sul posto la Marina Militare italiana ha inviato alcuni rimorchiatori e mezzi anti inquinamento.

Il vertice a Palazzo Chigi

Nella giornata di oggi, 13 marzo, si è tenuto a Palazzo Chigi un vertice, presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per fare il punto della situazione.

Alla riunione hanno partecipato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, quello dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e quello della Protezione civile Nello Musumeci, oltre al sottosegretario Alfredo Mantovano e al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano.

“Premesso che l’imbarcazione si trova attualmente all’interno della zona SAR maltese – afferma una nota di Palazzo Chigi – e che le autorità di Malta hanno stabilito una distanza di sicurezza minima di 5 miglia nautiche, il Governo italiano ha assicurato al Governo de La Valletta la condivisione del monitoraggio avviato fin dal primo momento”.

“L’Italia ha inoltre confermato la propria disponibilità a svolgere attività di supporto, in attesa delle determinazioni delle autorità maltesi, con le quali rimane in costante contatto”.