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Una nave cargo russa partita da San Pietroburgo e diretta a Kaliningrad è stata colpita da alcuni droni nel Mar Baltico. A bordo è scoppiato un incendio e i membri dell’equipaggio sarebbero rimasti a bordo per tentare di spegnerlo. L’esercito finlandese, che per primo ha segnalato quanto accaduto, ha anche denunciato una violazione del suo spazio aereo da parte di un elicottero russo, probabilmente impegnato nelle operazioni di salvataggio.

Nave russa colpita nel Mar Baltico

La nave colpita da almeno due droni nel Golfo di Finlandia, nella parte più orientale del Mar Baltico, sarebbe la Sparta II, un cargo sottoposto a sanzioni statunitensi dal 2022 e che in passato avrebbe trasportato armi. Era diretta a Kaliningrad, l’exclave russa sul Baltico, stretta tra Polonia e Lituania.

L’equipaggio, inizialmente, sarebbe rimasto a bordo per cercare di spegnere l’incendio causato dall’impatto dei due droni. In seguito, però, avrebbe proceduto alle operazioni di evacuazione, abbandonando la nave. Non ci sono notizie riguardo a feriti o morti tra i marinai a bordo.

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La guardia costiera finlandese sta monitorando la nave. L’imbarcazione sarebbe ora alla deriva verso le acque territoriali del Paese: “La situazione non rappresenta al momento un pericolo per le altre imbarcazioni” ha dichiarato alla televisione pubblica locale la Guardia di Frontiera.

Elicottero russo viola lo spazio aereo

L’esercito finlandese ha anche segnalato che un elicottero russo avrebbe violato il suo spazio aereo poche ore dopo l’attacco alla Sparta II. Non si tratterebbe però di una provocazione o di un atto ostile, ma di una manovra compiuta durante le prime fasi delle operazioni di evacuazione della nave.

Nella zona di San Pietroburgo, città che si trova alla fine del Golfo di Finlandia, il confine tra i due Paesi può diventare complesso, soprattutto se si considera quello marittimo. Non è quindi irrealistico che possa esserci stato uno sconfinamento accidentale durante una manovra.

Il velivolo sarebbe penetrato per 4,1 chilometri all’interno dello spazio aereo finlandese ha dichiarato il ministero della Difesa di Helsinki: “Questa presunta violazione dello spazio aereo potrebbe essere legata a operazioni di salvataggio o di sorveglianza condotte in seguito ai danni subiti da una nave da carico nel Golfo di Finlandia” ha scritto il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen in un comunicato.

La nave ucraina attaccata nel Mar Nero

Gli attacchi alle navi cargo sospettate di essere impiegate per lo sforzo bellico stanno diventando sempre più comuni nella guerra in Ucraina. Sempre oggi 21 novembre la Russia ha dichiarato di aver colpito un’imbarcazione di Kyiv al largo delle coste di Odessa, la principale città ucraina sul Mar Nero.

Secondo l’esercito russo la nave trasportava merci “dual use”, cioè prodotti di uso civile che possono essere riconvertiti a uso militare o componenti che possono essere utilizzate sia per oggetti di uso quotidiano, sia per armi. Le lenti ottiche sono un esempio comune di questo tipo di oggetti.