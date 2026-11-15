Nave russa della flotta fantasma attaccata dalle forze europee, l'abbordaggio nel mezzo del Mediterraneo

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Le forze europee che partecipano all’operazione Eunavfor Med Irini hanno abbordato una nave petroliera della cosiddetta flotta fantasma russa. La nave stava circolando sotto falsa bandiera e in violazione delle sanzioni europee imposte alla Russia dopo l’inizio della guerra in Ucraina.

Nave russa abbordata dalle forze europee

Domenica l’Alta rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri Kaja Kallas ha comunicato ufficialmente che le forze europee della missione Eunavfor Med Irini hanno abbordato una nave che apparterrebbe alla flotta fantasma russa.

Si tratterebbe di una petroliera, che batteva una falsa bandiera di comodo e stava attraversando il mediterraneo per permettere esportazioni di idrocarburi dalla Russia nonostante le sanzioni europee.

ANSA

L’azione militare sarebbe avvenuta venerdì 13 novembre. La nave, abbordata secondo l’articolo 110 della Convenzione sulla legge del Mare dell’Onu, sarebbe la Mv Midag.

Cos’è la flotta fantasma russa

Dal 2022 la Russia è sottoposta a pesanti sanzioni economiche da parte dell’Unione europea e di molti altri Paesi del mondo. Molte di queste riguardano gli idrocarburi, il petrolio e i suoi derivati, che i Paesi europei non possono acquistare.

Il petrolio rappresenta una fonte di ricavi imprescindibile per la Russia per continuare la guerra in Ucraina. Per questa ragione, il Cremlino ha approntato una flotta di petroliere registrate con società di comodo e battenti bandiere fittizie.

Le petroliere lavorano per compagnie russe ma senza che questo appaia nei documenti ufficiali. In questo modo possono esportare e vendere petrolio russo eludendo le sanzioni.

Le prossime sanzioni dell’Ue alla Russia

L’abbordaggio della petroliera della flotta fantasma russa nel mezzo del mediterraneo è arrivato pochi giorni prima di un nuovo incontro europeo per determinare nuove sanzioni contro Mosca.

Lunedì 16 novembre a Bruxelles si riunirà il Consiglio per gli affari esteri, la riunione di tutti i ministri degli Esteri dei Paesi dell’Ue, che tratterà, tra le altre cose, proprio di questo tema.

L’obiettivo sarebbe quello di imporre sanzioni proprio contro le banche e le aziende che sostengono e utilizzano la flotta fantasma.