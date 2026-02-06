Nave russa Sparta IV davanti alla Sardegna insieme al cacciatorpediniere Severomorsk e alla petroliera Kama

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La nave russa Sparta IV, presente al largo della Sardegna, continua a essere monitorata dalla Marina Militare. La presenza inusuale della cargo battente bandiera russa, infatti, ha fatto risuonare il campanello d’allarme con la flottiglia che continua lentamente la sua andatura da nord a sud davanti all’Ogliastra. Ma non è la sola, perché insieme alla nave ci sarebbero anche il cacciatorpediniere Severomorsk e la petroliera Kama, ma l’unica tracciabile con trasponder acceso è proprio la Sparta IV. Un ingresso nel Tirreno che ha lasciato perplessi, col vice presidente della Commissione europea Raffaele Fitto che ha chiesto più investimenti su difesa e sicurezza all’Unione Europea.

Nave russa Sparta IV ancora davanti alla Sardegna

Il primo allarme era stato lanciato il 2 febbraio, quando la nave cargo russa è stata avvistata dal sito Itamilradar. A farla notare era stato il movimento “a pendolo” al largo dell’Ogliastra, con continui spostamenti la cui natura (e obiettivi) restava dubbia.

Oggi la flottiglia è ancora lì, col trasponder acceso e con movimenti controllati dalla Marina Militare italiana che ha fatto sapere di essere attenta con l’Operazione Mediterraneo Sicuro (OMS)

Il controllo della Marina militare

La Marina Militare controlla a distanza il movimento della Sparta IV, del cacciatorpediniere Severomorsk e della petroliera Kama.

L’operazione OMS, infatti, è assicurata dall’azione di sorveglianza in maniera integrata da unità navali, elicotteri imbarcati e a terra e velivoli da pattugliamento marittimo.

Fitto e la richiesta di investimenti su difesa e sicurezza

Sull’episodio si è pronunciato anche Raffaele Fitto, vice presidente della Commissione europea. Presente alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Sassari, Fitto ha infatti sottolineato che “la presenza della nave russa davanti alle coste dell’isola conferma l’esigenza che l’unione Europea investa su difesa e sicurezza”.

Ha quindi spiegato come sia evidente che il rispetto dei confini internazionali deve essere garantito e che gli investimenti in difesa non sono investimenti solo sulle armi, ma “investimenti di innovazione e tecnologia che devono garantire difesa, ma anche sicurezza e quindi prosperità”.