Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due minivan trasformati in navette scolastiche abusive sono stati sequestrati a Catania dopo i controlli della Polizia Stradale. Gli autisti sono stati sanzionati e hanno perso la patente. I mezzi, modificati per aumentare i posti disponibili, trasportavano studenti su panche artigianali prive dei normali sistemi di ritenuta.

I controlli sui minivan a Catania

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, dall’inizio del nuovo anno scolastico gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Catania hanno intensificato le verifiche sul territorio per proteggere gli studenti. Negli ultimi giorni sono stati controllati alcuni minivan con numerosi ragazzi a bordo, in orari compatibili con l’entrata e l’uscita dalle scuole.

Le modifiche ai veicoli

Gli accertamenti hanno confermato i sospetti degli agenti: due minivan, uno nella zona della Scogliera e l’altro nel quartiere Canalicchio, erano stati modificati per aumentare i posti disponibili. All’interno erano state installate panche artigianali, saldate stabilmente alla struttura dei veicoli. La trasformazione consentiva di trasportare nove passeggeri, risultati essere studenti di alcune scuole cittadine.

Le modifiche sono state giudicate pericolose per chi viaggiava a bordo: in caso di incidente, gli occupanti non avrebbero potuto utilizzare i consueti sistemi di ritenuta.

Sanzioni e sequestri

Per i conducenti sono scattate numerose sanzioni amministrative, per svariate migliaia di euro. Le patenti sono state ritirate, con la conseguente decurtazione dei punti. Entrambi i veicoli, usati come navette scolastiche abusive, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in vista della confisca.

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