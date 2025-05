Navi controllate a Venezia, 2 comandanti denunciati e multe per oltre 20 mila euro: i dettagli dell'operazione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due imbarcazioni sequestrate e diverse denunce il bilancio di un’operazione straordinaria condotta dal Nucleo Natanti del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia. Nei giorni scorsi, i controlli si sono concentrati nel centro storico veneziano e nella laguna tra le isole di Murano, Burano, Tronchetto e l’area industriale di Marghera, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla circolazione acquea e la sicurezza della navigazione.

Sequestri e denunce

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, durante l’operazione sono state sequestrate due imbarcazioni commerciali. I comandanti sono stati denunciati a piede libero: uno per navigazione senza le dotazioni di sicurezza prescritte e l’altro per trasporto di rifiuti senza abilitazione. Inoltre, il 6 maggio, il titolare di un esercizio commerciale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la presenza di 21 accendini privi di meccanismi di sicurezza e giocattoli contraffatti, tutti sequestrati. Al gestore sono state elevate sanzioni pecuniarie di circa € 4.000.

Sanzioni amministrative

Il 10 maggio, due stranieri sono stati multati per un totale di circa € 10.000 per vendita non autorizzata di accessori di abbigliamento sulle rive della laguna. Sono stati sequestrati oltre cento articoli tra borse, braccialetti e cinture privi di etichettature. Durante i controlli, sono stati trovati circa 150 gr di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, già suddivisi in dosi.

Controlli di aprile

Nel mese di aprile, sono state controllate 117 imbarcazioni con 157 persone a bordo, elevando sanzioni per un totale di circa € 8.500 per violazioni al codice della navigazione. Sono state sequestrate quattro imbarcazioni senza copertura assicurativa. I procedimenti penali sono ancora in corso e la colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

Fonte foto: ANSA