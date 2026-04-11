Navi da guerra Usa attraversano Hormuz durante i colloqui di pace, l'Iran accusa "violano la tregua"

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Alcune navi della marina militare degli Stati Uniti hanno attraversato lo stretto di Hormuz, in un’operazione non concordata con l’Iran, proprio mentre in Pakistan si stanno svolgendo i colloqui di pace tra i due Paesi. Secondo gli Usa, si tratta di una mossa atta a “garantire la sicurezza” delle navi commerciali di passaggio. Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato la tregua e ha minacciato di attaccare le imbarcazioni.

Navi da guerra Usa attraversano lo stretto di Hormuz

Secondo la testata statunitense Axios, alcune navi da guerra degli Usa hanno attraversato lo stretto di Hormuz per la prima volta dall’inizio della guerra in Medio Oriente.

L’operazione, secondo quanto raccolto dal giornale online, non è stata concordata con l’Iran ed è avvenuta proprio mentre Washington e Teheran stanno tenendo delicati colloqui di pace in Pakistan.

ANSA

Un funzionario statunitense avrebbe dichiarato ad Axios che lo schieramento delle navi nel Golfo Persico servirebbe a “garantire la libertà di navigazione in acque internazionali.”

La reazione dell’Iran

Fin da subito è stato chiaro che il movimento delle navi statunitensi non era stato concordato con l’Iran. Teheran ha infatti immediatamente condannato l’operazione.

Citando i media di Stato iraniani, Axios riporta che il governo di Teheran avrebbe bollato l’operazione come una violazione della tregua di due settimane raggiunta lo scorso martedì.

Il governo iraniano avrebbe anche minacciato di attaccare le navi, ma un funzionario statunitense ha dichiarato, sempre ad Axios, che l’esercito degli Stati Uniti non avrebbe ricevuto alcun avvertimento a riguardo.

I colloqui di pace in Pakistan

La mossa della marina militare statunitense è arrivata proprio nelle ore in cui la delegazione statunitense guidata da J.D. Vance sta incontrando quella iraniana in Pakistan.

L’obiettivo sarebbe quello di arrivare a un cessate il fuoco permanente tra i due Stati e riaprire lo stretto di Hormuz. I colloqui sono iniziati attorno alle 15:00 ora italiana.

L’Iran punta a ottenere concessioni dagli Usa rispetto allo status quo precedente alla guerra, forte del fatto che, nonostante i bombardamenti e l’uccisione di molti leader, il regime non ha perso la presa sul potere all’interno della nazione, come sperato dagli Stati Uniti.